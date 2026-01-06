Falleció la leyenda del boxeo caribeño ‘El Bony’ Ávila: estuvo hospitalizado por varios días

El boxeo colombiano amaneció de luto tras confirmarse el fallecimiento de Bonifacio Ávila Berrío, más conocido como ‘El Bony’ Ávila, una de las figuras más representativas del deporte nacional. El exboxeador murió este lunes 5 de enero en un hospital de Cartagena, a los 75 años, luego de varios días internado por complicaciones de salud asociadas a afecciones pulmonares.

Aunque nació en el departamento de Sucre en 1949, fue Cartagena la ciudad que lo adoptó y donde construyó gran parte de su historia deportiva, personal y empresarial. Para muchos, hablar de ‘El Bony’ era hablar del boxeo caribeño, de una época dorada que marcó a varias generaciones de aficionados y deportistas.



‘El Bony’ Ávila, figura clave en la historia del boxeo colombiano

Bonifacio Ávila se consolidó como una de las grandes figuras del boxeo nacional en la década de los 70. Su disciplina y talento lo llevaron a integrar el primer equipo de boxeo que representó a Colombia en unos Juegos Olímpicos, un hito histórico que se dio en Múnich 1972.

Ese logro lo ubicó en un lugar privilegiado dentro del deporte colombiano y lo convirtió en un referente obligado cuando se habla del boxeo amateur del país. Su trayectoria abrió camino para muchos pugilistas que, años después, encontraron en él un ejemplo a seguir dentro y fuera del ring.



De los cuadriláteros a ícono de Cartagena

Tras colgar los guantes, ‘El Bony’ no se alejó del todo de la vida pública. Su figura siguió siendo cercana, respetada y muy querida en Cartagena. Además de su legado deportivo, fue reconocido como empresario, especialmente por ser el propietario del tradicional Kiosco El Bony, uno de los restaurantes de comida de mar más visitados en las playas de Bocagrande.

Ese emprendimiento terminó de consolidarlo como un personaje emblemático de la ciudad, alguien que logró unir deporte, identidad local y cercanía con la gente.



Reacciones y legado de una leyenda del boxeo colombiano

Lamentamos profundamente el fallecimiento a sus 75 años de unas de las máximas glorias del boxeo colombiano, el gran Bonifiacio de Ávila.



Aunque no nació en #Cartagena, decir 'El Bony' es hablar de la ciudad. Es un ícono nuestro y fue un empresario y ciudadano ejemplar. Se nos… pic.twitter.com/Uh095syHEM — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) January 5, 2026

La noticia de su fallecimiento generó múltiples reacciones. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, lamentó su partida y aseguró que, aunque no nació en la ciudad, ‘El Bony’ es un ícono cartagenero y un ciudadano ejemplar.

Mientras se esperan detalles sobre sus exequias y posibles homenajes oficiales, el país despide a una leyenda del boxeo colombiano. Su legado permanece vivo en la memoria del deporte nacional y en la historia de una generación que encontró en Bonifacio Ávila un símbolo de esfuerzo, talento y orgullo caribeño.

