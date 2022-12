Fiscalía evitará libertad de ‘Kiko’ Gómez e investigará la decisión del juez

El vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, tras conocer que un juez de Barranquilla le concedió un recurso de habeas corpus al exgobernador de La Guajira, Francisco ‘Kiko’ Gómez, aseguró que el ente tomará las medidas necesarias para evitar su libertad que se podría dar el próximo martes, así como adelantará una investigación contra el juez que tomó la decisión.

Publicidad

“Hemos estado muy sorprendidos. La verdad es que somos conscientes de que no hay ningún motivo jurídico sólido para dejarlo en libertad. No puede ser posible que un habeas corpus pueda inhibir tres órdenes de captura, tres medidas de aseguramiento con que cuente el señor exgobernador. Nosotros no solos vamos a tomar las medidas procesales para evitar que esta decisión pueda ser ejecutada sino que vamos a iniciar una investigación judicial para valorar si las decisiones que se tomaron en Barranquilla son ajustadas o no en derecho”, aseguró.

Cabe recordar que el exgobernador ‘Kiko’ Gómez está siendo investigado por los homicidios de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito y su esposo, Henry Ustariz.

Publicidad

Además al parecer tendría alianzas con grupos paramilitares.