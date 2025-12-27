En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía revela las razones detrás del homicidio de Harold Aroca, de 16 años, en Bogotá

Fiscalía revela las razones detrás del homicidio de Harold Aroca, de 16 años, en Bogotá

Un testigo clave del proceso aseguró que los responsables dejaron una nota con la frase “por sapo” en el cuerpo del menor de 16 años hallado sin vida en Bogotá, Harold Aroca.

