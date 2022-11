Frankfurt estudia la posibilidad de acoger las rondas finales de la Champions

El jueves, el diario Bild afirmaba que Frankfurt está interesada en la organización de ese eventual torneo, que podría comenzar desde los cuartos de final, probablemente en el mes de agosto.

"Estamos interesados y hablamos de ello", declaró el responsable de Deportes de la ciudad de Frankfurt, Markus Franck, preguntado por la agencia deportiva SID, filial de la AFP.

Según Bild, hay ciudades de Rusia y Portugal que también han hecho saber que estarían interesados en un torneo de esas características. La UEFA, señala el periódico, busca un lugar que pueda poner a disposición cuatro estadios en un perímetro de 100 kilómetros.

Frankfurt posee el estadio del Eintracht y ciudades cercanas como Maguncia, Sinsheim (la casa del Hoffenheim), Darmstadt, Wiesbaden, Kaiserlautern y Karlsruhe cuentan con recintos utilizados en la primera o segunda división.

La UEFA no ha tomado por ahora ninguna decisión al respecto. "No confirmamos nada. Vemos una variedad de opciones, pero no se ha tomado ninguna decisión", declaró un representante de la instancia a una pregunta de la AFP.

Las cuestiones de las fechas y el formato (bien rondas a ida y vuelta o duelos directos en sede neutral) siguen por lo tanto en el aire.

El Comité Ejecutivo de la UEFA se reúne el 17 de junio y podría avanzar ese día sus planes para terminar la competición, interrumpida por la pandemia del coronavirus en mitad de los octavos de final.

Recientemente, el director de las selecciones nacionales alemanas, Olivier Bierhoff, señaló que la Federación Alemana de Fútbol (DFB) estaba dispuesta a ayudar en la organización de un torneo final: "Tenemos el saber hacer y una gran organización, lo hemos demostrado. Si un formato así puede ayudar a la UEFA, diría que estamos preparados".