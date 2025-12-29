Qué es Somalilandia y por qué hay polémica con Israel, Irán, China y más países

La decisión de Israel de reconocer formalmente a Somalilandia como Estado independiente activó una cadena de reacciones diplomáticas y políticas que van mucho más allá del Cuerno de África.

Gobiernos, organizaciones regionales y actores armados se pronunciaron en contra o a favor de una medida que reabre un debate de más de tres décadas sobre soberanía, derecho internacional y equilibrios geopolíticos en una zona estratégica del mundo.

La controversia no se limita a un desacuerdo bilateral. Involucra a Somalia, China, países árabes, actores armados respaldados por Irán y potencias occidentales, en un contexto marcado por las tensiones en Medio Oriente, el mar Rojo y el golfo de Adén.



¿Qué es Somalilandia?

Somalilandia es un territorio ubicado en el Cuerno de África, con salida al golfo de Adén y fronteras con Yibuti, Etiopía y la región somalí de Puntlandia. Tiene una superficie cercana a los 176.000 kilómetros cuadrados —similar a la de Uruguay— y una población estimada en 6,2 millones de habitantes para 2024. Su capital es Hargeisa.

Aunque se autodenomina oficialmente República de Somalilandia, su reconocimiento internacional ha sido limitado. El territorio declaró su independencia en 1991, tras el colapso del Estado somalí y la caída del régimen de Siad Barre.

Antes de eso, fue un protectorado británico que obtuvo su independencia el 26 de junio de 1960, antes de unirse voluntariamente a Somalia.

Desde entonces, Somalilandia ha mantenido un gobierno propio y estructuras estatales separadas, pero para la comunidad internacional sigue siendo, en términos legales, parte de Somalia.

¿Qué dice Somalia por el reconocimiento?

El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, condenó el reconocimiento israelí y lo calificó como una “agresión ilegal” que, según afirmó, contraviene el derecho internacional. En un mensaje publicado en X, sostuvo que el acto de Israel constituye una injerencia en los asuntos internos de Somalia.

Durante una sesión extraordinaria conjunta del Parlamento somalí, Mohamud reiteró que Somalilandia es una “parte integral” del país y aseguró que su gobierno está adoptando todas las medidas diplomáticas necesarias para defender la unidad nacional.

Según el mandatario, el daño causado por la decisión israelí “no tiene precedentes”.

Bandera de Somalilandia Foto: AFP

Reacciones de la comunidad internacional a Somalilandia

El Gobierno chino expresó su “grave preocupación” y su “firme oposición” al reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, afirmó en rueda de prensa que, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, Somalilandia es una parte inseparable del territorio somalí.

Lin señaló que China apoya la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Somalia y recalcó que la cuestión de Somalilandia es un asunto interno que debe resolverse conforme a la Constitución somalí y la voluntad de su población.

La polémica también escaló al plano de la seguridad regional. Abdelmalek al Huti, líder de los rebeldes chiíes hutíes de Yemen —grupo respaldado por Irán—, amenazó con atacar Somalilandia ante cualquier presencia israelí en ese territorio.

En un discurso televisado, Al Huti declaró que su grupo consideraría “objetivo militar” cualquier presencia de Israel en Somalilandia y calificó el reconocimiento como una agresión contra Somalia y Yemen.

Somalilandia celebrando decisión de Israel Foto: AFP

Además, advirtió que la medida representa una amenaza para la seguridad del mar Rojo y el golfo de Adén, rutas clave para el comercio marítimo global.

El líder hutí acusó a Israel de buscar un punto de apoyo estratégico para actividades hostiles en la región y vinculó el reconocimiento con lo que describió como planes más amplios para fragmentar países del área.

La decisión israelí también fue rechazada por la Liga Árabe, que la calificó como un atentado contra la seguridad regional. Países como Turquía, Yibuti, Egipto y la Autoridad Palestina expresaron su oposición al reconocimiento.

La Unión Europea llamó a respetar la unidad, soberanía e integridad territorial de Somalia. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que Washington no seguiría el mismo camino que Israel, pese a la histórica alianza entre ambos países.