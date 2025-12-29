En menos de una semana, dos menores fallecen ahogados en Rionegro, Santander

La tragedia vuelve a golpear al municipio de Rionegro, Santander, tras confirmarse el segundo caso de un menor fallecido por inmersión en menos de una semana, en medio de paseos familiares durante la temporada de vacaciones.

El más reciente hecho se registró el fin de semana en la vereda El Cocal, zona rural de Rionegro, donde un niño de cinco años perdió la vida luego de caer a una piscina ubicada en una finca campestre del sector. De acuerdo con la información preliminar, el menor fue auxiliado por las personas que se encontraban en el lugar; sin embargo, pese a los esfuerzos, falleció.

Este lamentable episodio se suma a otro ocurrido el pasado 25 de diciembre, cuando una niña de seis años murió ahogada en el balneario El Cristalito, ubicado sobre la vía que comunica a Rionegro con el municipio de El Playón. Según el reporte de la Policía de Santander, la emergencia se presentó hacia las 12:25 del mediodía y fue alertada mediante una llamada al cuadrante policial.

En ese caso, la menor fue trasladada en un vehículo particular al Hospital San Antonio de Rionegro, donde el personal médico confirmó que ingresó sin signos vitales. Un familiar indicó a las autoridades que la niña se encontraba en la piscina del balneario al momento del hecho.



Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de ambos sucesos y reiteraron el llamado a padres y cuidadores para extremar las medidas de vigilancia y prevención en espacios acuáticos, especialmente durante paseos familiares y en temporada de vacaciones, con el fin de evitar nuevas tragedias.