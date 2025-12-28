El arbitraje colombiano celebra un hito histórico con la designación de Karen Daniela Lozano Arenas como árbitra central FIFA. Este logro no solo marca un avance en su carrera profesional, sino que también resalta el talento y la formación del arbitraje en Santander, consolidando a la región como un semillero de profesionales en el fútbol.

El ascenso de Lozano Arenas es fruto de años de preparación rigurosa. Su formación incluyó entrenamiento físico especializado, estudio detallado de las reglas de juego, análisis técnico de cada partido y experiencia acumulada en el fútbol profesional colombiano. Cada encuentro la acercó a la certificación internacional que hoy ostenta.

“Este ascenso es el resultado de muchos años de trabajo y sacrificio. Muy feliz y agradecida por la oportunidad”, expresó la árbitra tras conocer la noticia, reconociendo el esfuerzo que ha sido necesario para llegar a este nivel.

Con la escarapela FIFA, Karen Daniela se convierte en un referente del arbitraje en Santander y en un modelo a seguir, especialmente para mujeres que sueñan con abrirse camino en el fútbol profesional. Su logro demuestra que es posible alcanzar las máximas metas internacionales desde la región.



Karen Daniela Lozano Arenas, la primera santandereana en recibir la Escarapela FIFA Foto: Liga Santandereana de Fútbol

“Este reconocimiento también refleja que en Santander hay talento y potencial para llegar al más alto nivel del arbitraje”, destacó Lozano Arenas, quien agradeció además el acompañamiento recibido por parte de la Liga Santandereana de Fútbol, los instructores arbitrales y la Comisión Arbitral, entidades que apoyaron su formación desde los inicios de su carrera.

La certificación FIFA permitirá a Karen Daniela participar en competencias internacionales, lo que no solo amplía sus oportunidades profesionales, sino que también proyecta el arbitraje santandereano y colombiano en el ámbito mundial. Su designación se suma a los esfuerzos por incentivar la inclusión de mujeres en roles de alta responsabilidad dentro del deporte, enviando un mensaje claro sobre igualdad de oportunidades y talento regional.

Publicidad

Más allá del reconocimiento oficial, la historia de Karen Daniela Lozano Arenas es un ejemplo de disciplina, constancia y pasión por el fútbol. Su camino demuestra que, con esfuerzo y preparación, los límites se pueden superar y que las mujeres pueden ocupar un lugar destacado en el arbitraje profesional, tanto en Colombia como en el mundo.