En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fuerzas Militares
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Karen Daniela Lozano Arenas, la primera santandereana en recibir la Escarapela FIFA

Karen Daniela Lozano Arenas, la primera santandereana en recibir la Escarapela FIFA

La árbitra santandereana nacida en Piedecuesta, es la primera mujer de la región en recibir la Escarapela FIFA, el máximo reconocimiento internacional en arbitraje, abriendo un camino histórico para las mujeres en Colombia y podrá participar en competencias internacionales.

Karen Daniela Lozano Arenas, la primera árbitra santandereana en recibir la Escarapela FIFA.jpg
Imagen de la liga Santandereana de Fútbol. Karen Daniela Lozano Arenas, la primera árbitra santandereana en recibir la Escarapela FIFA
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad