Fue decisión de la Federación de Voleibol el no llevar a los muchachos: Coldeportes

Luego de la polémica por la pérdida del cupo a los Panamericanos por parte la Federación de Voleibol por supuesta falta de apoyo de Coldeportes, Ernesto Lucena, director de esta institución, en diálogo con BLU Radio, se refirió al respecto y desmintió la versión de los directivos de la federación.

Lucena señaló que la institución no tuvo ninguna responsabilidad, ya que en ningún momento la federación solicitó el giro: “No se puede girar lo que no se ha solicitado (…) aquí lo que se ve es que hubo una decisión técnica de la Federación de Voleibol de no llevar a los muchachos”.

“Lo que uno puede ver es que pensarían que ir a jugar un repechaje era demasiado costoso, y seguramente tenían entre su diagnóstico que se iba a perder, entonces lo más fácil fue salir a decir que Coldeportes no giro los recursos”, agregó.

Asimismo, reveló que el dinero iba a ser girado en el transcurso de esta semana y que varios deportistas de la selección de voleibol lo contactaron para hacerle saber que se trató más de una decisión técnica, que por falta recursos.

“Me parece que hubo una falta a la verdad y pusieron en tela de juicio a Coldeportes frente a un tema donde fue claro que hubo falta de organización dirigencial”, expreso Lucena.

Según dijo Lucena, lo anterior demuestra que: “se destapa un nuevo capítulo del deporte colombiano donde dirigencia y deportistas no están de acuerdo”.

El director de Coldeportes también se refirió a otros rumores sobre el presupuesto en la institución.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio: