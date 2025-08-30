Accidente en Palmira involucró al bus del Deportivo Cali; hincha menor de edad murió

Un trágico accidente de tránsito se registró este sábado, 30 de agosto, en Palmira, a pocos metros del estadio de Palmaseca, minutos antes del encuentro entre Deportivo Cali e Independiente Medellín.

El bus que transportaba a los jugadores del Deportivo Cali resultó involucrado en un siniestro durante la caravana de acompañamiento de los hinchas. Según testigos, dos motocicletas chocaron y uno de los aficionados terminó impactando contra el vehículo, perdiendo la vida en el lugar.

La Secretaría de Tránsito de Palmira confirmó que la víctima es un menor de 16 años. Otra persona, también al parecer menor de edad, resultó herida y fue atendida por los organismos de emergencia.

Tras lo ocurrido, los futbolistas fueron trasladados a otro bus para llegar al estadio y disputar el compromiso, aunque el incidente generó una fuerte congestión en los accesos, lo que retrasó el ingreso de miles de aficionados. El partido comenzó a las 8:50 p.m.

En señal de respeto, los jugadores del Deportivo Cali realizaron un minuto de silencio en memoria del hincha fallecido.

Por su parte, la Dimayor expresó su solidaridad a través de un comunicado en la red social X: “La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) lamenta profundamente el fallecimiento del hincha del Deportivo Cali que se vio involucrado en un accidente de tránsito con el bus del equipo”.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, lamenta profundamente el fallecimiento del hincha del Deportivo Cali que se vio involucrado en un accidente de tránsito con el bus del equipo.



Finalmente, el Deportivo Cali también emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento del joven. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento; así mismo, manifestamos nuestra solidaridad con la menor de edad que lo acompañaba y que resultó afectada a raíz del mismo accidente”, se lee en el comunicado.