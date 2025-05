Adiós a los sorteos en la Copa BetPlay: así será el nuevo formato con equipos de la A y B

La Copa BetPlay, uno de los torneos más importantes del fútbol colombiano, tendrá un nuevo formato este año. Según explicó la Dimayor, el sistema de sorteos que se utilizaba en años anteriores desaparecerá, y en su lugar, se implementará un formato que involucra a equipos de primera y segunda división.

Una de las principales novedades de este nuevo formato es que ya no habrá sorteos y todo se definirá de acuerdo al redimiendo deportivo.



¿Cómo funciona el nuevo formato de la copa?

El torneo comenzará con una fase inicial que se dividirá en dos partes: la Fase 1A y la Fase 1B. En la Fase 1A, los equipos que no clasificaron a los cuadrangulares de la liga colombiana (del puesto 9 al 20) enfrentarán a los equipos que no clasificaron a los cuadrangulares del torneo de segunda división. Estos 20 equipos se dividirán en cuatro grupos de cinco equipos, y los dos mejores de cada grupo clasificarán a la siguiente ronda (Fase II).

Por otro lado, en la Fase 1B, los ocho mejores equipos de la liga colombiana enfrentarán a los ocho mejores equipos de la segunda división en llaves de ida y vuelta. El primero de la liga enfrentará al octavo de la Copa, el segundo al séptimo, y así sucesivamente. Después de los enfrentamientos de ida y vuelta, los ocho ganadores de estas llaves clasificarán a las Fase II.

De ahí en adelante, ya hay unas ubicaciones preestablecido por la Dimayor para los enfrentamientos de la Fase II y Fase III.

Cómo se jugará la copa colombiana desde el 2025 Foto: Dimayor

De esta manera, se avanzará a cuartos, semis y la gran final.

Vale recordar que el campeón obtendrá cupo a la Copa Sudamericana del próximo año.



Ventajas del nuevo sistema de la Copa BetPlay

Según el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, este nuevo sistema tiene varias ventajas. En primer lugar, garantiza que no habrá sorteos, y todo se decidirá por méritos deportivos. Además, los equipos que no clasifican a los cuadrangulares tendrán competencia durante los periodos de descanso, lo que reducirá los tiempos de inactividad. Finalmente, el nuevo formato permitirá que equipos de diferentes categorías jueguen partidos importantes en ciudades donde no se ven habitualmente.



Curiosidad con Argentina

El nuevo formato de la Copa BetPlay es similar al del torneo argentino actual, con una fase inicial de grupos y una fase final de eliminación directa.

Con esto se busca eliminar las polémicas o dudas que podían generar los sorteos manuales.