Esta es la propuesta de Carlos Mario Zuluaga como presidente de la Dimayor

Carlos Mario Zuluaga comenzó a trabajar en torno a la Dimayor en su rol como nuevo presidente, esto tras su paso por varios años al mando de La Equidad en Bogotá. Ante medios de comunicación, él explicó un poco de cuáles son sus deseos y cómo poder trabajar para que el fútbol profesional colombiano mejore su imagen, en especial en torneos internacionales.

Primero puntualizó en que los clubes deben pensar en mejorar la calidad de sus plantillas y para eso deben invertir de mejor manera, es decir, mejorar su trabajo de fichajes. Pero comentó que otro error que se comete es no trabajar de manera correcta las divisiones inferiores, pero si se llega a un equilibrio en ambas parte se podría tener mejores participaciones internacionales.

"Los mayores ingresos en el fútbol se dan en torneo internacional, es por eso que los equipos tienen que reforzarse bien para que les vaya bien en estos torneos, porque van a traer ingresos", dijo.

Carlos Mario Zuluaga fue elegido como el nuevo Presidente de la Dimayor. Foto: Dimayor / @Equidadfutbol

Por otro lado, en cuanto a competitividad, mencionó que bajo su concepto debería solo darse 18 equipos en la A y 18 en la B, además, de que el descenso debería trabajarse manera diferente. Pero dijo que esto es una decisión en la asamblea, no solo él como cabeza de la Dimayor, pues todos los clubes deben estar de acuerdo con el trabajo del fútbol profesional colombiano.

"Hoy tenemos una categoría C, pero no es profesional y para que eso ocurra, tenemos que tener una categoría B sostenible y fuerte, entonces si queremos una C tenemos que consolidar los equipos de la B (...) Yo creo que debe de haber 18 equipos en la A y 18 equipos en la B. El tema del descenso y ascenso se va a llevar a la asamblea y tenemos que tomar las decisiones ahí, estoy seguro que muchos están de acuerdo", dijo.

Finalmente, habló sobre el tema de seguridad y los derechos de televisión que son dos temas polémicos en el país, que, según él, el primero debe ser un trabajo con autoridades y con mayor eficacia de sanción, mientras que lo segundo se debe revisar mejor el producto y no descarta ampliarse a plataformas de streaming.