Amaño de partidos en Colombia: presidente de Patriotas confirma investigación a jugador

El presidente de Patriotas, César Guzmán, confirmó en Blog Deportivo la investigación que se adelanta por posible amaño de partidos a uno de sus futbolistas. Aunque dio pocos detalles para no entorpecer el proceso, afirmó que tan pronto se conoció la situación informaron a la Federación Colombiana de Fútbol.

"En el momento de tener conocimiento colocamos los hechos conocidos en conocimiento de las autoridades que les corresponde indagar. Lo hicimos de manera oportuna, de tal manera que, a través de la comunicación, pues se iniciaron las investigaciones y las diligencias propias para proteger la integridad del campeonato. Y debo decir que posteriormente, quizás unos días después, también tuvimos conocimiento del abordaje a uno de nuestros futbolistas para violar la integridad del campeonato. Al parecer, lo que ese futbolista pretendía realizar o lo que le pedían que realizara era un hecho que favorecería al club nuestro y nosotros tuvimos el carácter y la entereza de poder ir a la Federación Colombiana de Fútbol a manifestar de manera clara que, aunque esa eventual situación podría favorecernos, tenía que tener conocimiento de la Federación y le pedimos también que le comunicara al presidente del club en contra del cual jugábamos", detalló el dirigente.

Señaló que también le genera inquietud que no se puedan conocer los audios del VAR, pese a que la Dimayor había anunciado que en este 2024 se iban a publicar, sin embargo, son pocos los partidos que se han revelado. Además, calificó como "opacidad" los audios del partido Patriotas - Nacional y que no hubo transparencia por lo que argumentaban los jueces por una mano de un jugador verdolaga y que no fue sancionada.

"Hicimos oportunamente en diversas oportunidades la solicitud de que nos permitieran conocer los audios y no hemos hasta el momento tenido éxito (...) Nosotros pudimos escuchar los audios del VAR, encontrar que lo que dice el VAR y lo que observó el VAR es todo lo contrario a la decisión que recomendó que tomara el árbitro central, perjudicando de esa manera, no solamente la norma, sino perjudicando el curso del partido dejando de sancionar una falta que, como lo había advertido el VAR, debió haber sido sancionada y de esa manera influyó en el resultado", añadió el presidente sobre el partido de la quinta fecha que terminó empatado 0-0.

César Guzmán espera que avancen las investigaciones para determinar las responsabilidades, pues este no sería el único caso en el fútbol colombiano, tanto en el primera como segunda división.

¿Si se enojan los presidentes de clubes por el arbitraje?

El presidente César Guzmán afirmó que en las asambleas de la Dimayor sí se ha expresado el enojo por el nivel del arbitraje colombiano de una forma "continua, constante y permanente". Señaló que en el 90 % de los partidos que han jugado este año se han visto afectados por algunas decisiones, pero recalcó que este es un factor que afecta a varios equipos.

"Y poco o nada realmente se ha hecho en relación con esas peticiones, no solamente mayoritarias, diría yo que casi que totalitarias hechas por los presidentes de los clubes. Y yo creería que en la asamblea que viene ordinaria de la Dimayor, será ese un tema a tratar y creería que tendrá un debate que gastará seguramente varios minutos, porque porque ya basta, ya está bueno de tantas equivocaciones y más que tenemos esta tecnología que genera no es trasparencia sino opacidad", concluyó César Guzmán.