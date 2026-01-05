Apareció club interesado en comprar el 100 % de Alfredo Morelos: ¿se va de Nacional?

Mientras avanza el negocio entre Atlético Nacional y Santos de Brasil por el delantero Alfredo Morelos, en medio de un problema del futbolista y el club paulista, apareció un nuevo equipo interesado en comprar el 100 % del futbolista y que tiene un viejo conocido del ‘Búfalo’ que podría hacerlo cambiar de planes logra convencerlo.

“Fuentes revelaron a mediotiempo que los delanteros Alfredo Morelos, Robert Morales y Ezequiel Ponce se encuentran entre las opciones para la delantera auriazul. Por lo que el colombiano, el paraguayo y el argentino se suman a la lista que también ya contaba con Ronaldo Martínez”, informó el portal MedioTiempo de México, confirmando así el interés de Pumas de la UNAM por el ‘Búfalo’ y con la disposición de pagar los 5 millones de dólares que pidió Santos por el 100 %.

Pero esto no es casualidad, pues el club mexicano tiene bajo su mando a Efraín Juárez, quien conoce al delantero de su paso en 2024 en Atlético Nacional. De convencerlo, podría dañar todos los planes del equipo y arrebatarle una de sus piezas clave para el 2026, que, hasta ahora, apuntaba a quedarse en el cuadro verdolaga.

Alfredo Morelos en Atlético Nacional // Foto: AFP

¿En qué va el negocio entre Atlético Nacional y Santos?

Lo último que se supo fue que el cuadro verdolaga llegó a un acuerdo preliminar por el 60 % del futbolista en 2.3 millones de dólares, a la espera de que se resolviera un conflicto entre el delantero y el equipo brasileño por un incumplimiento en el pago de su salario.



El problema estaría cerca de llegar a mayor escala, incluso hasta la FIFA. Pero desde Atlético Nacional son optimistas de pronto poder anunciar la continuidad del ‘Búfalo’, sin embargo, no se sabe si podría influir o no el interés de Pumas en esta negociación.

Cabe recordar que, desde hace meses, el delantero ha expresado su deseo e continuar en Atlético Nacional, incluso, con la disposición de reducir su sueldo de manera significativa.