Alfredo Morelos demandará a su equipo ante la FIFA por insólita razón

A mediadios de 2024, Alfredo Morelos fue confirmado por parte de Atlético Nacional procedente del Santos de Brasil tras una extensa carrera en Europa, en especial en el Rangers de Escocia en donde fue uno de los máximos goleadores de la historia de la UEFA Europa League.

Por eso, rápidamente se volvió en un futbolista protagonista con la camiseta verdolaga y clave para los títulos que obtuvo el equipo desde su llegada (Liga, Copa y SuperLiga), y, en 2026, el objetivo de Atlético Nacional es retener al delantero por tres años más y negocia con Santos de Brasil un porcentaje de compra. Sin embargo, Morelos estaría cerca de demandar al equipo, pero no el paisa.

Alfredo Morelos en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional.

Alfredo Morelos demandará a Santos de Brasil

El equipo de Neymar sigue siendo el dueño de los derechos deportivos del delantero colombiano, por ende, aún cumple funciones como su equipo principal, pero estaría cerca de una demanda ante la FIFA por incumplimientos de pagos, pues el sueldo estaba repartido entre Nacional y Santos, pero el club paulista incumplió con su parte.

“Alfredo Morelos inició una reclamación formal a Santos por incumplimientos y el caso podría ir a FIFA. El club le pidió al jugador reportarsea pretemporada. Atlético Nacional tiene principio de acuerdo con el jugador para su continuidad y ahora espera la resolución del caso Santos”, indicó Julián Capera sobre este caso.



Pese que desde Brasil niegan esta versión, diversas fuentes aseguraron que el delantero se declaró libre y se encuentra a la espera de una respuesta para poder definir su futuro.

Alfredo Morelos, delantero Atlético Nacional X: @nacionaloficial

¿Esto complica el fichaje con Atlético Nacional?

Inicialmente no. Atlético Nacional presentó una oferta por el 60 % de los derechos deportivos por 2.3 millones de dólares, según dio a conocer Juan David Londoño, la cual fue vista de manera positiva por Santos de Brasil y estaría dispuesto a aceptar en los próximos días, incluso horas.

Ahora, con una posible demanda y problema con el ‘Búfalo’ se abren dos caminos para que continue en el cuadro verdolaga, sea como libre o sea como compra como se detalló inicialmente.