Así fue el golazo de Andrés Felipe Román que sentenció la goleada de Nacional a Santa Fe

Atlético Nacional alcanzó la final de la Liga BetPlay 2024-II tras una contundente victoria de 0-3 sobre Independiente Santa Fe en el Estadio El Campín. El equipo paisa demostró una excelente calidad de juego y determinación, características claves para clasificar al juego en el que Andrés Felipe Román fue protagonista

Durante el primer tiempo, los goles vinieron de la mano de Andrés Sarmiento al minuto 16 y Alfredo Morelos al 21. En el primer tiempo, los dirigidos por Efraín Juárez dejaron lista su clasificación.

El encuentro fue parte crucial de la última fecha del grupo A, donde Millonarios tenía la opción de depender únicamente de sí mismo para clasificar. Sin embargo, no logró concretar la victoria necesaria frente a Deportivo Pasto. El empate o derrota lo obligaba a depender del resultado entre Santa Fe y Nacional.

El golazo Andrés Felipe Román

El lateral derecho, que se perdió el partido previo por sanción, tuvo un regreso de ensueño con un gol espectacular, contribuyendo al tercer tanto definitivo al minuto 50.

Román recibió en el aire y de tres dedos marcó un golazo que selló la contundente goleada del verdolaga al equipo cardenal. Este tanto no sólo ratificó la victoria, sino que aseguró el pase del equipo a la final, lo que fue un factor decisivo en el encuentro.

Juárez, alineó un equipo dispuesto a todo y buscando el paso a la final. Los jugadores se enfrentaron a Santa Fe con una actitud seria y enfocada sabiendo que, aunque no dependían ellos mismos, debían hacer la tarea. Algunos medios señalaron que el rendimiento de Nacional fue más que suficiente para superar sus desventajas y transformarlas en una actuación digna de admiración y sacó la casta en la capital del país.

Millonarios no pudo

La derrota de Millonarios en el juego contra Pasto dejó claras las opciones para Nacional, que dependía de que aquel equipo no triunfara para asegurar su lugar en la final. El equipo azul tenía la gran ventaja al comandar la tabla de posiciones. Sin embargo, Nacional cumplió con su parte del acuerdo, mostrando un excelente fútbol y aprovechando las oportunidades que tuvo frente a un rival que no supo cómo contenerlos.

Con estos resultados, Atlético Nacional acumuló 13 unidades, suficiente para asegurar su posición en la final donde se enfrentará a Deportes Tolima. La final promete ser un encuentro emocionante con equipo que ya ha mostrado seriedad y determinación en el torneo.

Los equipos se enfrentaron con toda la energía y estrategia posible, buscando el tan ansiado pase a la final, que ahora tiene a Nacional como uno de sus protagonistas. El próximo encuentro definirá quién será el campeón de esta competencia y que se llevará un cupo a grupo de la Copa Libertadores.