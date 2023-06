Atlético Nacional definirá su futuro después de enfrentar a Patronato, ¿se va Autuori?

Más allá de la victoria de Millonarios, un hecho se llevó las miradas del fútbol nacional e internacional por la cara que mostró Atlético Nacional y en especial por la escena bochornosa que protagonizó el equipo al final del partido cuando Dorlan Pabón habría desautorizado al entrenador Paulo Autuori.

Desde la hinchada de Atlético Nacional hay muchas preguntas entorno a esto, sobre todo, por las decisiones que podrá tomar la junta directiva por el futuro tanto del técnico brasileño como de los jugadores que hicieron tan penosa escena.

El equipo deportivo de Blog Deportivo reveló que la junta directiva tiene pensado tomar decisiones lo más pronto posible; sin embargo, el presidente Mauricio Navarro esperará que termine el semestre luego del duelo ante Patronato por Copa Libertadores. Es decir, jugará un partido más con las diferencias al interior del camerino.

"El tema de los cambios cuando Dorlan y Candelo se tapaban la boca. Devolvieron los cambios y lo que dijo Autuori en rueda de prensa, eso sí cayó mal. Hay un ambiente pesado, pero dicen los directivos de Nacional que van a esperar y se enfocarán en terminar el semestre. El miércoles se van a sentar y mirar todo lo que pasó en el semestre, o sea, se tomarán decisiones", reveló el periodista Jhon Jaime.

Publicidad

Asimismo, el club no ha dado indicios de que el entrenador Paulo Autuori vaya a salir de la institución, pero de igual forma el equipo no ha dicho nada sobre los jugadores que protagonizaron este hecho.

“Esta confusión se la tiene que preguntar a otras personas, no fue mía. Estaba claro que era lo que queríamos hacer. Ahí no puedo hablar porque no fui el responsable”, señaló Autuori sobre este hecho durante la rueda de prensa.

Se desconoce si el equipo convocará a los jugadores habituales para enfrentar a Patronato. Asimismo, en las fotos del entrenamiento no se ven a Yerson Candelo, Jefferson Duque, Dorlan Pabón, Jarlan Barrera, entre otros.