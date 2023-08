Atlético Nacional despidió a un ídolo con emotivo video: confirmó nuevo equipo

Tras la final de la liga de fútbol colombiana, siguen las salidas en el Atlético Nacional: equipo que en el presente semestre compite en el torneo local y en los octavos de final de la Copa Libertadores.

El verde paisa oficializó este martes, 1 de agosto, la salida de uno de sus referentes Sebastián Gómez, quien a sus 27 años tendrá su primera experiencia en el fútbol internacional. El volante de marca, que ganó tres títulos con la institución verdolaga, la Copa Colombia en el 2021, la Liga 2022 I y la Superliga 2023, ahora jugará con el Coritiba de Brasil, club que lo anunció en sus redes sociales.

"¡Gracias por darle todo al equipo de tus amores capitán! 💚©️⚽️ Éxitos en tu nuevo camino Sebas 👏🏼🔝🟢⚪️", publicó Atlético Nacional en sus cuentas oficiales en las que se ve al mediocampista posando con los trofeos de los títulos que consiguió con el club antioqueño.

En el clip se le ve al jugador emocionado por sus conquistas y un aire de nostalgia, pero con la convicción de mostrar su talento en tierras brasileñas.

"Es algo increíble quedar campeón con Nacional y valió cada celebración. S i no estuviera Nacional en mi vida no sabría que habría sido, porque Nacional me ayudó en todo", manifestó el volante que se formó en las divisiones inferiores del club y logró el sueño de todo hincha: ser campeón con el equipo de sus amores.

Éxitos en tu nuevo camino Sebas 👏🏼🔝🟢⚪️#VamosVerde 🇳🇬 pic.twitter.com/TDB5KJOIEp — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 1, 2023

En el video, Gómez también agradeció a la institución por ayudarlo a cumplir sus anhelos de niño y por brindarle lo mejor como jugador y como persona. El jugador resaltó su compromiso con el elenco paisa y enfatizó en que siempre dejó todo en la cancha vistiendo los colores verde y blanco.

"Con hechos demostré de que doy la vida por estos colores, porque pudieron haber momentos notan buenos, pero creo que mostré lo que era Sebastián Gómez y di lo mejor", finalizó en el video el centrocampista antioqueño.

En su paso por el 'Rey de Copas', Gómez disputó 170 partidos los que anotó 10 goles y puso siete asistencias. El cantero se marchó con la firme convicción de dejar el nombre de Colombia en alto y de consagrarse figura en la tierra del mejor fútbol del mundo.

Como era de esperarse, sus compañeros, hinchas y seguidores del verde paisa le dejaron mensajes de felicitación y apoyo en esta nueva etapa en su carrera deportiva.

