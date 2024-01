Bolillo Gómez, listo para el reto en Águilas Doradas: "Es un equipo armado"

El pasado lunes, 15 de enero, Águilas Doradas presentó a el Bolillo Gómez como nuevo entrenador de cara a la temporada 2024. El paisa tomará el mando del equipo pensando en los retos nacionales e internacionales que tendrá, luego de sus grandes presentaciones en 2023 cuando llegó a los cuadrangulares finales en ambos semestres.

En diálogo con Blog Deportivo, Bolillo Gómez aseguró que está feliz con la oportunidad y que esta supone un reto gigante teniendo en cuento que "es un equipo armado", que tendrá que potenciar bajos sus conocimientos deportivos para seguir poniendo en alto la institución del oriente antioqueño.

BLU Radio. Hernan Darío 'Bolillo' Gómez. EZEQUIEL BECERRA/AFP

"Uno siempre mantiene la esperanza y en el pensamiento de uno, uno siempre dice pude haber estado. A mí no me han echado de los clubes, de ninguno (...) Me pasó con la Selección Colombia, la que fue a Brasil, en donde jugadores me contaban sus experiencia. Como técnico de 10 diez, uno gana uno; no es a veces los títulos que ganaste, sino lo que dejaste", manifestó sobre su "mal" pasó en Junior, que dijo se queda es con los recuerdos.

Bolillo Gómez reveló su admiración a César Farías y Lucas González, que sin contratar jugadores tuvieron grandes planteles con una excelente visión deportiva que dio sus frutos internacionales.

Que bueno tener un equipo de Rionegro y ahí está, me va a tocar trabajarlo y ojalá que dé el paso que tiene que dar (...) Antes era un equipo que no iba a descender, que era un equipo que yo veía que jugaba bien y todo te motiva HERNÁN 'BOLILLO' GÓMEZ

Por último, Bolillo Gómez admitió querer mucho a Fuad Char con quien compartió momentos importantes fuera de la cancha, que no es fácil construir un equipo dentro y fuera de la cancha. Ahora, su tarea es seguir potenciando a un plantel que, según él, tiene ambición de lograr grandes cosas y se tendrán que revisar de cerca.

Águilas Doradas debutará este sábado, 20 de enero, en el estadio Pascual Guerrero ante América de Cali. El duelo contará con la presencia de Ricardo Gareca, que motivará a los escarlatas a ganar en casa, por lo que el Bolillo tendrá un reto importante para comenzar con pie derecho.