Chicho Serna explota contra Nacional por perder final ida: "Estaban jugando un partido de copa"

Mauricio 'Chicho' Serna explotó por el nivel que mostró Atlético Nacional en la fina ida de la Liga BetPlay contra el Junior de Barranquilla. El local se llevó un contundente triunfo con un 3-0 a favor y, por eso, el exverdolaga no dudo en apuntar el planteamiento y disposición del equipo paisa en estos primeros 90 minutos.

En entrevista con Blog Deportivo, Serna recalcó que, mientras Junior si salió desde el primer minuto a jugar una final, Nacional disputó ese compromiso como si fuera de la copa nacional.

"Para mí Junior jugó una final y Nacional pensó que estaba jugando un partido de la Copa Colombia. Me parece que ahí hubo una gran diferencia", expresó.

Nacional vs. Junior X: @nacionaloficial

En ese sentido, resaltó que el tiburón sí se destacó con su fútbol, gambetas, ganar balones divididos, velocidad de sus jugadores, juego aéreo, opciones en el arco rival y aprovechar espacios para así, poco a poco, ser superiores ante el conjunto dirigido por Diego Arias.



"Nacional en ningún momento fue Nacional (...) Me inquieta que Nacional por la Copa Sudamericana contra Millonarios jugó peor... Si ya te pasa una vez y vuelve y te pasa, algo no está funcionando", cuestionó el exjugador de la Selección Colombia.

De hecho, manifestó que el técnico del Junior, Alfredo Arias, le dio una "cátedra" al entrenador de Nacional, Diego Arias, de cómo jugar una final.

"Me inquieta que estos cuerpos técnicos modernos tienen 10 o 15 integrantes, que cada uno tiene una función diferente y que cada uno, supuestamente, debe entregarle la mejor información al técnico, ¿entonces el técnico ya no mira a los rivales? Ninguno del cuerpo técnico reaccionó y, ojo, en la cancha tampoco", agregó.

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Críticas al arbitraje

Aunque Chicho enfatizó que Junior fácilmente pudo haber derrotado a Nacional con una mayor diferencia de goles, si cuestionó las decisiones arbitrales, tanto del juez central como del VAR, específicamente en dos jugadas que para él fueron "escandalosas": la amarilla a Rivera que, según él se quedó corta, y el penal del segundo tiempo contra el Junior que terminó en el 3-0.

"Si Junior juega así, no va a tener rival. Creo que es el mejor partido de la temporada (...) Para mí lo del árbitro es escándaloso", concluyó