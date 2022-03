Daniel Ruiz y su felicidad por los elogios de James Rodríguez

El futbolista Daniel Ruiz, de Millonarios, habló en Blog Deportivo sobre los elogios que recibió por parte de James Rodríguez, en la red social Twitch, quien resaltó su talento, goles, calidad e indicó que tiene futuro.

“Mucha felicidad de un jugador como James, con tanto talento y magia. Pienso que es una forma de saber que estás haciendo las cosas bien”, dijo.

El ‘10’ de Millonarios manifestó que esas palabras le generaron mucha alegría, que puede compararse cuando marca un gol.

Influencia de Alberto Gamero en su forma de jugar

Daniel Ruiz reveló que comenzó jugando como mediocampista, pero Gamero le inculcó ser extremo y poco a poco se ha adaptado a esta.

“Creo que una va aprendiendo día a día de la posición. En el centro de campo hay que jugar mucho más rápido y en la banda puedes tener un tiempo de más. Uno se puede acomodar a cualquiera de las dos”, añadió.

Acogida de Macalister Silva en Millonarios

“Ha sido muy importante desde mi llegada. Siempre me ha sabido hablar en el momento que es. Es importante dejarse hablar y escuchar otras opiniones que uno no ve. Me habla mucho de la paciencia y manejar los momentos de los partidos”, dijo sobre el capitán de Millonarios.