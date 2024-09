David Ospina revela el objetivo de Atlético Nacional este semestre: ¿se ilusionan hinchas?

Efraín Juárez debutó como técnico de Atlético Nacional el pasado sábado, 7 de septiembre, enfrentando al América de México, duelo que terminó en un empate de dos goles. Varias sensaciones quedaron de lo que se alcanzó a ver del planteamiento del timonel verdolaga, quien confesó que deberán volver a Medellín a enfocarse en lo verdaderamente importante: la Liga.

Pero es que el club tendría claro lo que busca este semestre y, en redes sociales, el encargado de revelar dicha información fue el ídolo del club David Ospina, pues en un video confesó cuál es el objetivo del cuadro verdolaga en esta Liga BetPlay 2024, algo que, según hinchas, va acorde a lo que quieren ver del equipo.

“Recuerden que acá no hay partido amistoso, aquí no hay partido amistoso. Seguimos pensando en nosotros, en nuestro trabajo y el objetivo claro que tenemos y ese está en diciembre: levantar la copa, hermano. Así que vamos muchachos”, fueron las palabras de David Ospina mostrando que el interés al interior del club es lograr la estrella de navidad de la Liga BetPlay 2024, tarea que no será fácil.

¿Podrá Efraín Juárez ser campeón con Atlético Nacional?

La sorpresiva salida del uruguayo Pablo Repetto generó cierta incertidumbre en los hinchas verdolagas del manejo del club, en especial por la sorpresiva elección del mexicano Efraín Juárez, que, por primera vez, tiene el rol como técnico debido a que, hasta ahora, solo había actuado como asistente.

Publicidad

Pero de acuerdo con el presidente de Nacional, Sebastián Arango Botero, el hombre ideal para conseguir ese objetivo, que destacó David Ospina en el video de las redes del club, será Juárez. Aunque en su primer partido dejó buenas sensaciones, por ahora no ha tenido minutos en el fútbol profesional colombiano y deberá demostrar la capacidad que tiene en el rentado nacional.

Efraín Juárez, nuevo DT de Atlético Nacional // Foto. Atlético Nacional

¿Cómo va el club en la Liga BetPlay 2024?

El cuadro verdolaga ocupa la segunda posición con 16 unidades en 8 partidos disputados hasta la fecha. Pero, cabe recordar que, en su mayoría, fueron puntos conseguidos con el técnico Pablo Repetto.

Publicidad

Juárez deberá sumar de a tres puntos para sellar pronto esa clasificación a los cuadrangulares finales y así invitar al hincha a ilusionarse con un título, pero aún faltará ver más de 9 partidos en liga en los cuales podría pasar cualquier cosa e incluso una eliminación si los resultados no se llegaran a dar.