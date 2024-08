David Ospina y la grave noticia que preocupa a los hinchas de Nacional: no se lo esperaban

Atlético Nacional sigue sin levantar cabeza en la Liga del segundo semestre. Luego de tres victorias al hilo, entre ellas la conseguida ante Millonarios como visitante (1-2), el cuadro antioqueño completó en la noche del lunes 5 agosto una racha de dos derrotas y un empate.

El 'Rey de Copas' apenas pudosalvar un empate en el choque frente a Águilas Doradas, por la cuarta fecha del 'todos contra todos', lo que dejó mal parado al entrenador uruguayo Pablo Repetto, que sigue sin convencer al grupo en su idea de juego.

En el encuentro ante el elenco dorado, que ahora oficia como local en Sincelejo, se registró un hecho que no pasó desapercibido en las redes sociales: la salida del arquero David Ospina, que no pudo completar los 90 minutos, disputados en el Atanasio Girardot.

El portero de 35 años, que venía de verse comprometido en la derrota de su equipo (0-1) ante La Equidad como local, en el que significó su reestreno con el 'Rey de Copas', solo pudo jugar el primer tiempo del juego ante Águilas, pues fue relevado para la segunda mitad.

Así David Ospina motivó a los futbolistas de Atlético Nacional

¿Qué le pasó a David Ospina?

Según se conoció, fue una molestia en el codo la que le impidió continuar en el partido a Ospina, que ya había encajado el gol de Jesús David Rivas, por lo que fue sustituido por Harlen 'Chipi Chipi' Castillo, que terminó el duelo ante el cuadro de Sucre.

Aunque el rendimiento del veterano portero no era el mejor, esta situación lo marginó de la segunda mitad. Todavía no se conoce un reporte oficial de la institución sobre la gravedad de las dolencias de David, que es considerado uno de los referentes históricos del club.

Con este resultado, Nacional completó 10 puntos de 18 posibles, pues tiene dos encuentros más que el resto de los clubes que compiten en el torneo y pese a que está en la parte alta de la tabla, su actualidad preocupa a los aficionados.