Deportivo Cali sí jugará contra Boyacá Chicó: Carlos González Puche

En vilo estaba la presencia de los jugadores del Deportivo Cali para el partido de la fecha 20 de la Liga BetPlay contra el Boyacá Chicó. Sin embargo, el presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), Carlos González Puche, aclaró en Blog Deportivo el panorama del conjunto azucarero.

Vale recordar que a los jugadores se les debe varias quincenas y por eso evaluaron no jugar más con el equipo, pero, según el dirigente, hay un compromiso por parte de los mismos deportistas con sus compañeros y la hinchada, pese al dinero que le deben.

"Sí, van a jugar. El equipo no salió de la concentración, esta mañana no entrenó el equipo que estaba previsto jugar, pero siguen esperando el pago. Se quedaron para enfrentar sus compromisos, el último partido, pero es muy complicada la situación y no hay soluciones a la vista", dijo.

El Deportivo Cali tendrá algunas bajas para el último partido del semestre, según informó el dirigente. Será la salida del arquero titular, el uruguayo Kevin Dawson, quien abandonó la concentración, y Daniel Mantilla, quien estaba cedido por parte del Patriotas.

"Pueden incluir jugadores sub-20, pero eso da una ventaja a los equipos que están buscando una clasificación. No es lo mismo jugar con el equipo profesional, así tan golpeado como está, que con una sub-20. Ese fue otro de los argumentos que tuvieron en cuenta (para jugar)", añadió Puche.

Asimismo, Blog Deportivo que hay varios jugadores que no seguirían en el equipo por la difícil situación económica: Germán Mera, Fabry Castro y Jhon Vásquez.

Así las cosas, desde las 7:00 de la noche, el Deportivo Cali, que está en la casilla 14 con 22 puntos, se enfrentará ante el Boyacá Chicó, que ocupa la sexta posición con 29 unidades.

