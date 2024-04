DIM busca poner freno a Defensa y Justicia y entrar en pelea por liderato de Sudamericana

Deportivo Independiente Medellín (DIM), dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, recibe este jueves a Defensa y Justicia con el propósito de ponerle freno, responder al desafío y entrar en la pelea por la punta del Grupo A de la Copa Sudamericana, en su tercera salida en la competición.

El Rojo de la Montaña atraviesa un momento crucial en la liga colombiana, al jugarse su clasificación a las finales en la última fecha de la fase regular, pero antes tendrá que dar un paso firme en el certamen continental, en el que tomó aire con el triunfo 4-2 sobre César Vallejo para reponerse del revés con Always Ready, que lo venció 2-0 en el debut.

"El equipo está en pelea", dijo el técnico Arias tras igualar 2-2 en el clásico con Atlético Nacional, resultado que mantiene con vida al DIM y que demuestra que está listo para estar "otra vez ante un gran desafío", como calificó el partido ante El Halcón argentino.

En el torneo local, Medellín es noveno con 26 puntos, a dos de los puestos de clasificación.

"Volvimos de El Alto (Bolivia) y ganamos de local. Todo eso me hace pensar que es un gran desafío enfrentar a Defensa y Justicia, un equipo que hace años tiene un proceso de trabajo, que sabe jugar esta Copa, ya fue campeón. Es una gran oportunidad", expresó el estratega uruguayo.

Independiente Medellín estrena nueva camiseta // Foto: Adidas

El Poderoso, tercero en el Grupo A con tres puntos, tendrá que sortear algunas ausencias, entre ellas la del delantero Ánderson Plata y el arquero Yimi Gómez, quienes salieron lesionados en el partido del domingo, mientras que el extremo Yairo Moreno, con paso por los mexicanos León y Pachuca y Selección Colombia, superó un tema muscular y está a disposición del cuerpo técnico.

Defensa y Justicia, por su parte, llega con el foco puesto por completo en la Sudamericana y golpeado desde lo anímico luego de quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, al igualar 1-1 con Argentinos Juniors y caer después en los penales con cuatro cobros fallados en el estadio en el Florencio Sola.

El entrenador Julio Vaccari, que había anticipado que el equipo estaba "para pelear partido a partido, para pelear con el que toque", tendrá que levantar ahora a sus jugadores de cara a la presentación en el estadio Atanasio Girardot, donde buscará seguir invicto en el certamen continental e ir por el liderato al tener buenas chances.

Actualmente, aparece en segundo lugar con cuatro puntos, los mismos de Always Ready, con el que empató 1-1 en el Norberto ‘Tito’ Tomaghello, en la provincia de Buenos Aires. En el debut, El Halcón se impuso 0-1 en su visita a César Vallejo con el gol del colombiano Yorman Zapata.

Para su tercera salida, el equipo argentino consiguió tener entre los viajeros al delantero Nicolás 'Uvita' Fernández, quien se perdió el cruce con Argentinos Juniors por una lesión en su rodilla derecha tras salir golpeado del partido con Newell's.

- Alineaciones probables:

Medellín: Eder Chaux; Leyser Chaverra, Malcom Palacios, José Ortiz, Jimer Fory; Pablo Lima, Jaime Alvarado; Brayan León, Diego Moreno, John Vásquez; Ménder García.

Entrenador: Alfredo Arias.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Nicolás Tripichio, Esteban Burgos, Santiago Ramos Mingo, Darío Cáceres; Julián López, Alexis Soto, Gabriel Alanís, Rodrigo Bogarín; Luciano Herrera y Santiago Godoy.

Entrenador: Julio Vaccari.