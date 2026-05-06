Dimayor pide al Distrito considerar partido Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional

Mientras miles de hinchas esperaban ver este fin de semana en Bogotá a Atlético Nacional, desde el Distrito la determinación fue y otra: cerrar las fronteras de aficionados verdolagas en la ciudad. Esto lo dejaron saber desde Internacional de Bogotá, a través de un comunicado, en donde confirmaron que no se autorizo el uso de El Campín

"Desde Internacional de Bogotá queremos expresar nuestra profunda preocupación y decepción frente a la decisión tomada por la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de no autorizar la realización de nuestro próximo partido frente a Atlético Nacional en el Estadio El Campín, y aprobar únicamente, de manera temporal, la posibilidad de disputarlo en el Estadio Metropolitano de Techo bajo condiciones que incluyen la prohibición del ingreso de hinchada visitante", indicó el club.

Foto: X @InterBogOficial @nacionaloficial

En ese orden de ideas, Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional se encuentra en vilo y con molestias por parte de la institución capitalina en desacuerdo con esta situación. Sin embargo, recibieron apoyo desde la División Mayor del Fútbol Colombiano, que, a través de redes, le pidió al Distrito reconsiderar la decisión que consideran va en contra con los principios del fútbol colombiano.

"Desde la La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, nos solidarizamos con @InterBogOficial. El fútbol es el principal motor de entretenimiento del país, además de un gran dinamizador de la economía y se le debe dar el lugar que corresponde. Invitamos a las autoridades locales a reconsiderar su decisión que afecta no solo a Internacional de Bogotá, sino a hinchas y a todo el ecosistema del Fútbol Profesional Colombiano", expresaron.



Por ahora, este duelo quedó en vilo hasta que se solucione en qué estadio se disputará. El partido se encuentra programado para este sábado, 9 de mayo, sobre las 4:00 de la tarde en el marco de la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay.