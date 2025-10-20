Directo y sincero: esto respondió Dayro Moreno por supuesta indisciplina

Tras su participación con la Selección Colombia, el nivel de Dayro Moreno ha bajado y sus acciones con Once Caldas dejaron de ser protagonistas. Pero lo que mucho pensaban era un mal momento, medios locales revelaron supuestos actos de indisciplina de su parte que, incluso, le costaron un lugar en el último encuentro frente a Llaneros.

Supuestamente, Moreno habría tenido acciones de indisciplina que habrían molestado en el interior del cuerpo técnico de Once caldas y, según versiones, por eso se quedó por fuera de este hecho. Pero ante tantos rumores, el propio tolimense salió a hablar de lo sucedido.

Dayro Moreno, capitán de Once Caldas en el 2025 X: @oncecaldas

Esto dijo Dayro Moreno sobre supuesta indisciplina

"La gente a veces especula, y mucho morbo y mucha maricada. Por ejemplo, el día cuando yo no jugué con Chicó no me daba. La parte psicológica estaba suave, y yo soy duro, yo me mezclo psicológicamente con mi trabajo, fueron las palabras del delantero en un video que publicó en sus redes sociales, que, de inmediato, fueron tomados como su respuesta a estos rumores.

Asimismo, dijo que seguirá dejando todo de sí con la camiseta de Once Caldas y en videos mostró sus entrenamientos demostrando que “se encuentra enfocado en lo importante del club”.



Cabe recordar que, en rueda de prensa, le consultaron a Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera sobre la ausencia del tolimense y su respuesta fue que “era una decisión técnica” sin dar mayores detalles del porqué no estaba Dayro en la convocatoria.

¿Qué pasa con Dayro Moreno?

En realidad, nada. Después de su convocatoria de la Selección Colombia y la eliminación de la Copa Sudamericana, Moreno comenzó a travesar un mal momento con el equipo como les ha pasado a muchos futbolistas a lo largo de su carrera.

Los rumores de indisciplina, hasta ahora, no han sido confirmados y desde el club no se han pronunciado al respecto.