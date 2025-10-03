¿Por qué no convocaron esta vez a Dayro Moreno con la Selección Colombia?

Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de convocados para los dos primeros amistosos preparatorias para el Mundial 2026, en donde algunos futbolistas sorprendieron por sus ausencias, como fue el caso del delantero Dayro Moreno, que fue el gran protagonista de las últimas dos fechas de Eliminatorias.

“Contento. De este regreso tan maravilloso a la selección, gracias a Dios. Gracias Colombia. Me sentí orgulloso de todo un estadio coreando mi nombre, Colombia gracias. Clasificar a un Mundial y con este regreso tan maravilloso, se quedará por siempre en mi memoria”, dijo el delantero tolimense en diálogo con el Gol Caracol.

¿Dayro Moreno será titular vs. Bolivia? // Fotos: AFP / FCF

¿Por qué no convocaron esta vez a Dayro Moreno?

La razón realmente sería simple: el nivel del tolimense bajó en el último mes a comparación a como se encontraba cuando fue convocado. Es decir, el rendimiento influyó en la decisión del técnico argentino que optó por dejarlo fuera, además, como una oportunidad para probar nuevas caras en el equipo.

Aunque se rumoreó de que factores han influido en la decisión de Lorenzo, el propio delantero en medios locales de Manizales ha reconocido que su nivel ha bajado tras la eliminación de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, situación a la cual espera darle pronto vuelta.



Por ejemplo, el último mes tan solo anotó 2 goles, muchos menos al promedio al cual tenía acostumbrados a los hinchas de Once Caldas.

Dayro Moreno. Cortesía: Jairo Rendon.

¿No volverá a ser convocado?

La puerta de Moreno no ha sido cerrada por Lorenzo, que, según algunas ruedas de prensa, siempre repasará todos los factores posibles para convocar a un futbolista, en este caso a él, desde el rendimiento deportivo como sus actitudes dentro y fuera de la cancha.

Cabe recordar que ante la duda si estará o no Estados Unidos, la respuesta del delantero fue concreta: “Trabajamos para eso”, es decir, que seguirá dando lo mejor de sí y espera con 40 años ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para estar en un Mundial, que aún tendrá varios meses para convencer al técnico argentino de ser merecedor de ese cupo.