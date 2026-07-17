¿Dónde ver EN VIVO Atlético Nacional vs. Táchira HOY por amistoso internacional?

A una semana de que regrese el fútbol profesional colombiano, Atlético Nacional regresa a la acción este viernes en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en un duelo amistoso frente a Táchira de Venezuela, que tendrá como fin donar el dinero recaudado en boleteria para ayudar a los damnificados por el doble terremoto a finales de junio.

Pero este regreso al coloso de la 70 tendrá un sabor especial, pues será la presentación de Franco Armani en su regreso al club, quien, además, fue convocado por el técnico Lucas González por lo que podría disputar sus primeros minutos antes del debut en la Liga BetPlay el próximo fin de semana en Tunja vs. Boyacá Chicó.

Foto: X @nacionaloficial

¿A qué hora juega Atlético Nacional HOY vs. Táchira por amistoso internacional?

Este duelo entre verdolagas y venezolanos se encuentra programado para este viernes, 17 de julio, a partir de las 7:00 de la noche. Duelo que se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot.

¿Dónde ver EN VIVO Atlético Nacional vs. Táchira?

El duelo amistoso se podrá ver EN VIVO a través de la señal de Win Sports, según informaron desde el club. Este canal tendrá los 90 minutos, incluyendo la presentación de Franco Armani en el coloso de la 70.



Posibles alineaciones Nacional vs. Táchira