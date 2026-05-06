Dos ciudades que podrían albergar el duelo Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional

Tras el rechazo del Distrito en la realización del duelo Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional con ingreso de hinchada visitante, el club capitalino expresó su preocupación por la decisión y aseguró que se encuentra buscando alternativas en otras ciudades para la realización del mismo.

"Este tipo de decisiones envía además un mensaje preocupante para la inversión privada y extranjera que hoy apuesta por proyectos de ciudad, entretenimiento y transformación social en Bogotá, especialmente cuando se limita la posibilidad de desarrollar espectáculos deportivos modernos, abiertos e incluyentes bajo condiciones de convivencia y organización que el propio club y su hinchada ha demostrado ser capaz de garantizar", expresaron.

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional // Foto: X @InterBogOficial @nacionaloficial

¿Qué ciudades podrían albergar Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional?

Primero hay que aclarar que ni clubes ni alcaldías se han pronunciado sobre las posibles ciudades que tendrían puerta abierta a este duelo, sino que son dos sitios que se ven con base a elecciones pasadas en donde se presentaron situaciones parecidas y que obligaron a salir de las ciudad, en este caso siendo Tunja y Armenia como dos buenas perfiladas.



Tunja: si el deseo del capitalino es tener la 'ventaja' del clima y altura, la capital de Boyacá sería la mejor opción teniendo en cuenta la cercanía con la ciudad. Además, ni Patriotas ni Boyacá Chicó tienen competencia lo que abre las puertas del estadio para este duelo.

si el deseo del capitalino es tener la 'ventaja' del clima y altura, la capital de Boyacá sería la mejor opción teniendo en cuenta la cercanía con la ciudad. Además, ni Patriotas ni Boyacá Chicó tienen competencia lo que abre las puertas del estadio para este duelo. Armenia: esta ciudad abrió sus puerta en el pasado a un duelo con este tipo de situación, además que la infraestructura de su estadio lo permitría. Además, Deportes Quindío no disputará ningún partido este fin de semana en la ciudad, por lo tanto, el escenario se encuentra disponible.

Fotos: redes