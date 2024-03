DT de Santa Fe contento con actuación de Santiago Cuero: "Mantenemos los comportamientos colectivos"

Independiente Santa Fe acumuló cuatro victorias consecutivas en la liga colombiana, por lo que el técnico Pablo Peirano se mostró satisfecho por la labor que cumplen los futbolistas, así no sean habitualmente titulares, pues para el partido contra Fortaleza tenía las bajas por expulsión de Francisco Chaverra y Yílmar Velásquez.

"Eso es bueno, que el equipo más allá del jugador que entra, mantenemos los comportamientos colectivos que es muy importante. Cada uno nos aporta sus características, que no sea limitación de un compañero que va a entrar y si lo hacen de buena manera estamos todos muy contentos", comentó Peirano en rueda de prensa.

En el segundo tiempo, Peirano planteó un equipo más ofensivo, con las líneas más arriba y cuidando el primer pase en salida, pues se había visto imprecisión en algunas entregas.

Al quitar esa pelota también nos daba la posibilidad de atacar los espacios y el partido fue muy parejo, de muchos duelos dijo Peirano.

Técnico Pablo Peirano y jugador Santiago Cuero de Santa Fe Foto: Blu Radio

Publicidad

Santiago Cuero, una alternativa que da seguridad

El joven lateral izquierdo Santiago Cuero viene de jugar dos partidos en los que mostró ímpetu y un buen respaldo tanto en defensa como en ataque. Santiago Cuero viene de jugar como titular la Copa Betplay (en la ida contra Boca Juniors de Cali) y nuevamente sumó minutos contra Fortaleza. A sus 19 años mostró en la cancha su confianza y aporte a sus compañeros de Santa Fe, evidenciando que también es una alternativa para Peirano cuando lo necesite.

Además, en el segundo tiempo se tomó confianza, probó desde media distancia y cuando disputó un balón en la zona lateral, la hinchada le respondió con aplausos por su entrega en el partido.

Publicidad

"Cuando llegas y ves a la hinchada te exige, pero también te da un plus para poder afrontar el partido. A veces con los gritos de ánimo de la hinchada siento que me da un aire más. Siento que los niños me ven como un referente y tengo que dar el máximo para ellos, para m familia", añadió.