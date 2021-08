Eduardo Méndez explica si había jugadores de Santa Fe que actuaban como empresarios al mismo tiempo

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe , habló en los micrófonos de Blog Deportivo sobre la práctica que supuestamente algunos jugadores hacían al ofrecer a otros deportistas del conjunto ‘cardenal’ a diferentes clubes, como si fueran empresarios.

“Lo que sé es que algunos jugadores, específicamente (en el caso) Daniel Giraldo, que en su momento lo llamé a negociar para ampliar el contrato, no quiso. Sé que algunos jugadores le dieron a entender que había posibilidades de llegar a otros equipos”, comentó.

Indicó que Giraldo solicitó “un dinero importante para seguir en Santa Fe”, pero el club no podía por la situación económica actual y, un día antes de que se cerrara las inscripciones ante Dimayor, se contactó con Méndez para volver, pero el dirigente se negó.

“A él (Giraldo) le dijeron que tenía opciones en el exterior, hecho que no se dio. Me manifestó que quería volver a Santa Fe, a lo que yo me negué en ese momento”, añadió.

Sobre el ofrecimiento ante el empresario argentino Daniel Comba, comentó que si fue verdad, “fue un exjugador del fútbol profesional”, pero que en su momento estaba activo en Santa Fe, según fuentes de Blog Deportivo, y desde ese momento se dificultó la negociación con Giraldo.

“Yo tengo nombres claros y precisos. Yo no salgo a hablar de nadie si no tengo la prueba o no estoy completamente certero de que lo que digo es la verdad”, señaló.

Publicidad

“Cuando yo me enteré, se comenzó a complicar las negociaciones con Daniel (Giraldo). Consideré que él no debería, a última hora, tener en cuenta la institución (Santa Fe), cuando no tuvo la oferta del exterior”, puntualizó.

Escuche a Eduardo Méndez en Blog Deportivo: