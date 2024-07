El futuro de Óscar Perea: de Atlético Nacional a Francia

El talentoso jugador colombiano Óscar Perea es protagonista de un traspaso que ha dejado a muchos sorprendidos. Después de su destacado desempeño en Atlético Nacional, el delantero dio el salto al viejo continente, concretamente a Francia.

Perea llegó a Nacional en 2020, pero no pudo jugar por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, regresó en 2021 y se convirtió en el goleador del torneo nacional Sub-17, siendo también campeón. Después disputó 44 partidos con el equipo principal, anotando en siete oportunidades y asistiendo en dos ocasiones.

¿Cuál es el nuevo equipo?

Racing Club de Estrasburgo presentó a través de un emotivo video al risaraldense luego de adquirir sus derechos por una operación cercana a los 5.5 millones de euros. Si el colombiano tiene una buena temporada podría pasar a un histórico de Inglaterra.

🇨🇴 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗢𝗦𝗖𝗔𝗥 ☕️ pic.twitter.com/aZEhNwZ7eK — Racing Club de Strasbourg Alsace English (@RCSA_English) July 2, 2024

El Estrasburgo es propiedad del Chelsea, lo que significa que Perea podría terminar en el gigante de la Premier League.

Publicidad

Casi se queda con las manos vacías Nacional

Hubo cierta confusión en esta operación. Atlético Nacional tenía una cláusula de rescisión de 2 millones de euros, pero se rumoreaba que se había olvidado de activarla el 1 de julio. Afortunadamente, se logró salvar esta cláusula gracias a la representación del jugador.

Aunque no se sabe qué sucedió exactamente, se especula que el club se percató de que perdería a Perea sin obtener ninguna compensación si no activaba la cláusula. Esto podría haber llevado a una negociación de último minuto para salvar la situación, pues antes había llegado una oferta de 7 millones de euros por parte del Fenerbahçe, generando cuestionamientos entre la hinchada de porqué no se aceptó la jugosa oferta.

Publicidad



Vale recordar que Óscar Perea estuvo en la selecta lista de los 60 mejores jugadores jóvenes del mundo por el periódico The Guardian, siendo foco de atención por parte de varios clubes internacionales.