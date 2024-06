¿Quién es Matías Arezo, el delantero que interesa en Atlético Nacional? //

Desde mediados de mayo de 2024, Atlético Nacional comenzó a trabajar de cara a la Liga BetPlay del segundo semestre del año. Nombres como David Ospina, Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Juan Manuel Zapata y otros más han sonado. Sin embargo, la novela de Roger Martínez ha sido la más compleja obligando al club a voltear la mirada a Matías Arezo.

Y es que los malos resultados obligaron al equipo a hacer un ‘revolcón’ al interior de la institución para establecer fichajes de ‘calidad’ para devolverle la gloria al equipo, según dijo el nuevo presidente Sebastián Arango.

Si bien las conversaciones no han terminado y aún existe la posibilidad de que Roger Martínez se quede en Racing Club o regrese a su país natal para jugar en Atlético Nacional, las trabas económicas son el principal obstáculo para llegar a un acuerdo.

Por tal razón, Atlético Nacional comenzó a sondear a Matías Arezo, uruguayo de 21 años, que milita actualmente en el Granada de la primera división del fútbol español.

Matías Arezo

¿Quién es Matías Arezo?

Oriundo de Montevideo, Uruguay, debutó el 14 de julio de 2019 con la camiseta de Atlético River Plate de su país natal, esto con apenas 16 años y, de inmediato, se metió en los libros de historia del club y fue nombrado como una ‘joya’ del fútbol uruguayo.

A sus 21 años, Arezo ha sumado una amplia experiencia internacional con las categorías inferiores de Uruguay: sudamericanos sub 15 y sub 17 en 2017 y 2019, respectivamente, como el preolímpico sub 23 del 2020.

En su momento, Arezo fue pretendido por los grandes clubes de Europa ante su inmensa promesa deportiva y calidad a la hora de definir en el ataque. No por nada teniendo apenas 21 años ha jugado 159 partidos con un historial de 60 goles y 18 asistencias. Asimismo, ha sido campeón en dos ocasiones: el torneo uruguayo con Peñarol y la segunda división de España con el Granada.