David Ospina, nuevo arquero de Atlético Nacional: “El buen hijo vuelve a casa”

En un emotivo video difundido este sábado, 15 de junio, Atlético Nacional hizo oficial la vuelta de David Ospina al club que lo vio nacer futbolísticamente. Bajo el título "El buen hijo vuelve a casa", el club anunció con emoción al guardameta colombiano.

"¡Hola hijo! Con mucha emoción hoy me enteré que deseas regresar a casa. No ha pasado un solo día en que yo no pensara que este momento podría llegar", expresó la madre de Ospina en el video. "Has cosechado muchos éxitos por fuera y esto nos ha hecho sentir el corazón lleno de orgullo."

David Ospina, nuevo arquero de Atlético Nacional Foto: Instagram

"Te fuiste joven y tal vez antes de tiempo de casa, cargado de ilusiones. Hoy vuelves con la hermosa familia que has construido. Para mí es un sueño poder volver a tenerte en casa, verte con más frecuencia y disfrutar de mis nietos", añadió emocionada.

El retorno de Ospina a Atlético Nacional representa un momento de alegría para su familia "Tu padre estaría más orgulloso que nunca de este momento, pues sabes que su corazón era verde como el tuyo y fueron muchos los domingos que íbamos a verte todos en familia, tu papá, tu hermana y yo", concluyó su madre.

Así fue el anuncio de Atlético Nacional:

Con este emotivo regreso, David Ospina busca seguir construyendo su legado en el equipo de sus amores, prometiendo continuar defendiendo con honor los colores que lo vieron crecer como futbolista y como persona.