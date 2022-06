El mejor tratamiento es llegar a la final con el Tolima, dice hijo de Gabriel Camargo

César Camargo, hijo de Gabriel Camargo, máximo dirigente del Deportes Tolima , pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar de la clasificación a la final de la Liga BetPlay, que será contra Atlético Nacional.

El ‘Pijao’ disputará por tercera ocasión consecutiva la final del fútbol colombiano, reflejando el proyecto que le apuesta la dirigencia, encabezada por Gabriel Camargo, quien atraviesa un complejo momento de salud, pero no se pierde ningún detalle de su equipo.

“Con muchísima alegría. No es fácil, los horarios no ayudan, el tratamiento al que está sometido produce mucho sueño y cansancio, pero feliz de la llegar a esta instancia. Cómo no va a servir ese tratamiento. Anoche vio el primer tiempo, después tuvo que descansar, más tarde le comenté el desenlace del encuentro”, dijo César Camargo.

El actual presidente del Tolima también comentó que un pilar importante del conjunto de Ibagué fue aprendido por el médico Gabriel Ochoa: el arquero es indispensable. Por eso, en los últimos años han tenido porteros destacados como Antony Silva, Álvaro Montero o el ecuatoriano Alexander Domínguez.

¿Por qué la final de vuelta se jugará el 26 de junio?

Aunque era una posibilidad que la final fuera el 25 para que el Tolima tuviera más días de descanso de cara a los octavos de la Copa Libertadores y para no coincidir con el Día del Padre, César Camargo confirmó que será el domingo 26.

Lo anterior, porque la final coincide con las fiestas de Ibagué y es complejo la disponibilidad de la Policía para ambos eventos.

Respuesta al precio de la boletería

Los precios de la final van desde $55.000 hasta los $290.000. Ante las críticas por la boletería, el presidente expresó a los hinchas que, para lograr el éxito y mantener un proyecto serio, se necesita el apoyo de la hinchada en estas instancias.