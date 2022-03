“Es parte de nuestro trabajo, sabemos que es así": Juan Cruz Real sobre críticas en Junior

Luego de la clasificación del Junior de Barranquilla a la fase de grupos de la Copa Sudamericana al eliminar a La Equidad, el técnico Juan Cruz Real habló en los micrófonos de Blog Deportivo sobre la presión que se ha tenido el equipo durante el semestre por los resultados.

“Es parte de nuestro trabajo, sabemos que es así. Es con lo convivimos. Independientemente de los resultados, no se analiza a profundidad lo que se está haciendo, cuándo comienzan los proyectos, las vicisitudes que se tienen. Al final lo que importan son los resultados y con base en eso hay que ir reponiéndose; gestionando momentos y mantener un equilibrio emocional”, manifestó el entrenador.

Publicidad

Juan Cruz Real también indicó que la inteligencia emocional está relacionada con el individuo y, en este caso, el entrenador debe ser ejemplo o “será muy difícil”.

“La gente quiere resultados inmediatos, lo que dicen los medios y se hace una bola de nieve. Para analizar un proceso se debe esperar como mínimo un semestre”, añadió.

Con relación a que los procesos se afiancen en la liga colombiana, dijo que el calendario no ayuda porque el futbolista juegan muchos partidos seguidos, no se pueden hacer entrenamientos para corregir aspectos de los dirigidos en ciertas áreas.

El sorteo de grupos de la Copa Sudamericana será el 25 de marzo y Junior está en el primer bombo.

Publicidad

“Esperamos sea un sorteo favorable. Todos los partidos a nivel internacional son complicados, tenemos ilusión se seguir avanzando”, comentó.

Respuesta de Juan cruz Real a Alexis García

Publicidad

El entrenador de La Equidad había expresado que los equipos grandes disimulaban la importancia de los resultados quejándose con los “chiquitos”, pese a las diferencias de nómina.

“Nosotros no somos de quejarnos. Si el rival hace faltas permanentes como parte de su sistema de juego defensivo, no es culpa de ellos sino del árbitro que no sanciona. Nosotros no lloramos, creo que pasamos la serie con comodidad, podíamos haber hecho más goles”, concluyó.