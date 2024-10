"Es una mala interpretación": cronista deportivo sobre celebración de 100 años de la FCF

En medio de la celebración de los 100 años de la Federación Colombiana de Fútbol, que generó diversas polémicas especialmente en redes sociales durante el fin de semana, Felipe Valderrama, periodista deportivo especializado en la historia del fútbol colombiano, reveló, en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, qué tan verdadero es que el ente rector del fútbol colombiano tenga dicha cantidad de años.

"Para mí es una mala interpretación de cómo la Federación se va a apropiar de la historia de una organización de la que incluso por muchos años fue su enemiga", aseguró Valderrama, haciendo referencia a la Liga de Fútbol del Atlántico, que sí cumplió años el 12 de octubre de 1924. "Se les reconoce que fueron los primeros que intentaron organizar el fútbol, pero es que una asociación, una federación, debe cumplir una serie de requisitos", agregó Valderrama al respecto.

Acto seguido, el historiador del fútbol colombiano señaló que, una de las pruebas que le permiten afirmar que la Federación Colombiana de Fútbol no tiene cien años aún, es "un cable grama del 1928, cuando la Liga de Fútbol del Atlántico le manda las felicitaciones a Uruguay por ser campeón olímpico, pero lo firma como Liga de fútbol de regional, no como asociación ni como federación".

"En el primer mundial de la historia, que lo organizó Uruguay, que no fue con eliminatorias, sino que Uruguay invitó a las federaciones y asociaciones sudamericanas, a Colombia no lo invitaron. Fueron Bolivia. Paraguay, Chile, Brasil, Argentina y Perú. Eran ya asociaciones registradas, asociaciones o federaciones como tal, y Colombia no va a este Mundial. La fecha donde a Colombia le dan la aprobación de parte de la FIFA para ser una asociación es 1936, a la A de fútbol", añade Valderrama sobre la diferencia de fechas al respecto de la creación de la Federación Colombiana de Fútbol.

Cuestionado entonces sobre por qué la Federación dice haber cumplido cien años, el historiador del fútbol colombiano explicó que, en su concepto, "esto es una excusa para conmemorar algo". Por eso, aprovechó para lanzar una invitación a "dejar de ser tan folclóricos", reconociendo, eso sí, que le "gustó" la camiseta que la Federación, en compañía de su patrocinador principal, sacó para esa discutido celebración del centenario de fundación de la FCF.