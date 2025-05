Dimayor reveló el calendario completo de los cuadrangulares semifinales: así se jugarán

La Liga Betplay-I 2025 entra en su recta final con los cuadrangulares semifinales ya definidos. Tras el sorteo realizado por la Dimayor en la noche del domingo, luego de la última fecha de la fase regular, ocho equipos lucharán por un cupo en la gran final del fútbol colombiano.

Así quedaron los cuadrangulares semifinales en Colombia

En el Grupo A quedaron América de Cali, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín (DIM). Cuatro históricos que prometen duelos vibrantes en cada jornada.

Publicidad

El Grupo B lo conforman Millonarios, Deportivo Cali, Once Caldas e Independiente Santa Fe. Este cuadrangular reúne clásicos regionales e intensa rivalidad capitalina.

Fitxure cuadrangulares semifinales

La primera fecha, que se disputará los días 31 de mayo y 1 de junio, enfrentará a Junior contra Tolima y a DIM contra América en el Grupo A. En el B, Once Caldas recibirá a Santa Fe y Millonarios jugará contra el Cali.

En la segunda jornada, programada para miércoles 4 y jueves 5 de junio, Tolima se medirá con DIM y América será local frente a Junior. Santa Fe recibirá a Millonarios, mientras Once Caldas visitará al Deportivo Cali.

Publicidad

La tercera fecha tendrá un América vs. Tolima y un Junior vs. DIM. Por el Grupo B, Millonarios será local ante Once Caldas y Santa Fe visitará al Cali.

En la cuarta jornada, es decir el inicio de la segunda ronda de los cuadrangulares, como ya es costumbre, se invertirán las localías: América enfrentará a Tolima en casa y DIM recibirá a Junior. En el otro grupo, Once Caldas jugará con Millonarios y Santa Fe con el Cali. Esta fecha se desarrollará los días miércoles 11 y jueves 12 de junio.

Para la quinta fecha, el DIM recibirá al Tolima y Junior será local ante América. En el Grupo B, Santa Fe enfrentará a Once Caldas y Millonarios visitará al Cali.

Publicidad

La última jornada del cuadrangular A tendrá un Tolima vs. Junior y un América vs. DIM. En el B, Once Caldas recibirá al Cali y Millonarios cerrará con Santa Fe.

Así serán las fechas de los cuadrangulares semifinales. Foto: Dimayor.

¿Cómo se definen los finalistas de la Liga Betplay?

Cabe recordar que los ganadores de cada grupo clasificarán a la gran final de la Liga BetPlay 2025-I, que se disputará en partidos de ida y vuelta y que, en caso de empate en puntos en alguno de los grupos, si está involucrado uno de los cabezas de serie (América por el grupo A y Millonarios por el B), este avanzará por la denominada bonificación o ventaja deportiva.