Este sería el nuevo técnico de Santa Fe; a hinchas no les gusta el anuncio

Tras varias semanas de espera y expectativa, Independiente Santa Fe habría definido finalmente a su nuevo director técnico luego de la salida del uruguayo Jorge Bava, campeón con el equipo en el primer semestre de 2025 frente a Independiente Medellín.

Aunque un sector de la hinchada pidió la llegada de Rafael Dudamel —quien renunció al Deportivo Pereira en medio de la crisis institucional—, el nuevo entrenador del cuadro cardenal también sería venezolano, pero no él. Según informó Pipe Sierra, César Farías tendría todo acordado para asumir la dirección técnica del ‘León’ capitalino.

"César Farías (52) llegó a un acuerdo con #SantaFe para convertirse en el nuevo entrenador del ‘cardenal’ El venezolano firmará con el equipo de la capital luego de su paso por #ÁguilasDoradas, #América y #Junior", indicó, pero el anuncio no fue bien recibido por la afición cardenal que esperaba ver a Dudamel al frente del equipo.

Cesar Farias // Foto: AFP

Los números de César Farías en el fútbol colombiano

Este sería el cuarto equipo del venezolano en el fútbol colombiano en un plazo de tres años. Primero estuvo en Águilas Doradas (2023) en donde obtuvo un rendimiento de 61. 11 % en 30 partidos con 15 victorias, 10 empates y 5 derotas.



Luego se fue al América de Cali en donde las cosas no salieron tan bien. Se fue con un rendimiento de 43. 86 % el 30 de abril de 2024 con 19 partidos dirigidos con saldo de 6 victorias, 7 empates y 6 derrotas.

Su último equipo fue el Junior de Barranquilla, club en el que estuvo casi un año y tuvo un rendimiento del 47.1 % en un saldo de 46 partidos dirigidos en un saldo de 17 victorias, 14 empates y 15 derrotas.

A la fecha, Farías no sabe qué es salir campeón en el FPC, pero con el cuadro cardenal sería una nueva oportunidad para lograrlo en su carrera.

El venezolano César Farías, técnico de Águilas Doradas Foto: @AguilasDoradas