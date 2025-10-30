Hugo Rodallega, el salvador de Santa Fe: "Es parte de mi rutina"

Independiente Santa Fe logró una dramática victoria (2-1) en el Metropolitano ante Junior de Barranquilla gracias al golazo de volea de Hugo Rodallega al minuto 90+6, que, además, les recordó a los hinchas aquel gol que le marcó a Perú en 2005.

Con este agónico triunfo como visitantes, se reavivó la esperanza cardenal para clasificar a los ocho y no quedar eliminados. Cabe recordar que venían de perder ante Millonarios en El Campin de Bogotá por, justamente, un gol al último minuto.

Y es que Rodallega, con su experiencia, se ha vuelto un especialista en momentos críticos. Tras el gol, la pregunta sobre su estado físico fue inevitable, a lo que respondió con calma en Blog Deportivo de Blu Radio: "Qué me va a andar doliendo, si eso ya hace parte de mi rutina”.

Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe Foto: AFP

La acrobacia aérea que terminó en victoria es una acción que, para muchos, es producto de la inspiración, pero para Rodallega es resultado de un talento trabajado y la práctica constante. Explicó que "ya sale natural" porque la entrena en casa.



Sobre la compleja denominación del gol, chilena, chalaca, media bolea, bicicleta, Rodallega se mostró indiferente, argumentando que lo que importa es la anotación: “Que lo llamen como quieran, pero igual es la mayor, la Rodallega”.

Aunque reconoció que su gol favorito, por el impacto emocional, fue uno de chalaca con la camiseta de la Selección Colombia cuando tenía 19 años.

A sus 40 años y con una carrera extensa, Rodallega atribuyó su continuidad en el campo a la resiliencia y el deseo de seguir triunfando. El delantero dijo que siente una gran responsabilidad, incluso mayor a la que ya tenía.

Santa Fe's 40-year-old Hugo Rodallega scored this marvellous goal tonight 🤯 pic.twitter.com/dOgBRgU152 — BabaGol (@BabaGol_) October 30, 2025

Respecto a una posible jubilación, a pesar del cariño de los hinchas que le dicen que ya se puede “retirar tranquilo", él no lo considera aún. Recalcó su deseo de seguir activo mientras pueda.

"Todavía siento que puedo seguir aportando acá a Santa Fe y que siento que puedo aportarle mucho más al fútbol colombiano”, subrayó.

En ese sentido, mencionó que la ilusión por convocado por la Tricolor sigue viva. Aseveró que esa esperanza aún no “la ha botado a la basura, jamás”. Incluso, señaló que mientras sea un jugador activo y mientras esté rindiendo, esa fe no se perderá.