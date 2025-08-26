Hugo Rodallega le manda mensaje a presidente de Santa Fe: ¿qué pasa con la renovación?

Los hinchas están ansiosos y ya se preguntan cuándo volverá Hugo Rodallega a las canchas y si la renovación con Santa Fe está pronta a suceder, como se había anunciado. El goleador, quien le entregó la décima estrella al león, respondió sin rodeos sobre su futuro y, además, habló de su larga recuperación.

En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, Rodallega confirmó que, después de su lesión en la final contra Independiente Medellín, ya está listo para volver a la acción y que, incluso, ya está entrenando con el grupo “a la par”. Confirmó que, físicamente, está preparado.

Y es que inicialmente se había planeado su regreso para el partido contra Once Caldas, pero debido a “temas que no son futbolísticos” y que calificó de “lamentables”, esto podría posponerse aún más tiempo.

Hugo Rodallega con la Selección Colombia en el 2008 Foto: AFP

“Tocaría, digamos, seguir entrenando, preparándose y pues ya esperar al clásico”, refiriéndose específicamente al esperado enfrentamiento contra Millonarios el próximo sábado, 6 de septiembre.



La renovación de Hugo Rodallega: ¿qué hay sobre la mesa?

Uno de los temas que más interesa a la afición es la renovación del contrato de Rodallega, el cual vence en diciembre. El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, había comentado que el tema “no se ha tocado” formalmente.

Ante esto, Rodallega, en tono de broma, le mandó un mensaje al presidente: “Él te mandó a que me preguntaras a mí por el tema de cuándo regresaba. Ahora yo te mando a que le preguntes a él cuándo renovamos”, respondió a la pregunta de Blog Deportivo.

Más allá de la anécdota, expresó su claro deseo de permanecer en el equipo.

“De mi parte estoy dispuesto a conversar y estoy feliz aquí en Independiente Santa Fe y quiero seguir aquí triunfando, intentando que Santa Fe siga creciendo en la historia, ganar más títulos, poder dejar una gran huella acá. Ojalá me den esa oportunidad”, puntualizó.

A pesar de la expectativa, Rodallega mantuvo su siempre postura humilde, reconociendo que “eso no asegura que yo vaya a estar” y que, en el fútbol, hay que esperar cualquier cosa porque todo puede pasar.

Por otro lado, reflexionó sobre la exigencia de jugar en un equipo grande y la importancia de la fortaleza mental. Subrayó que se tiene que ser “muy fuerte mentalmente para ser futbolista profesional” y jugar en un equipo que exige.

En ese sentido, recordó cómo las críticas pueden ser intensas, pero para él, con su experiencia, ya no representan una presión.

"Yo ya estoy muy viejo como para presionarme porque me gritan desde la grada, que me retire o que no hago goles; ya he pasado", afirmó.