Dos figuras de la Selección Colombia por poco llegan a Independiente Santa Fe

A lo largo de los últimos años, Independiente Santa Fe comenzó a ser más protagonista en el fútbol colombiano sumando diversos títulos, entre esos la Copa Sudamericana, por lo tanto, varios futbolistas han tomado un respeto especial y un cariño al club pese nunca haber vestido sus colores, como pasó en su momento con Hugo Rodallega.

Por ende, una propuesta de vestir la camiseta cardenal no se ha vuelto un problema para ningún futbolista en Colombia y el atractivo en torno a la institución ha aumentado. Así lo confirmó el propio Agustín Julio en diálogo con el Gol Caracol, que cuando fue director deportivo, tuvo a dos figuras de la Selección Colombia cerca de ponerse la piel del león.

“Son dos jugadores referentes, pero todos los jugadores siempre han querido venir a Santa Fe, y para uno es más fácil, pasó con Hugo Rodallega”, dijo.

Dos jugadores de la Selección Colombia que por poco llegan a Santa Fe

Dayro Moreno y Santiago Arias fueron los dos ‘crack’ de la ‘tricolor’ que, por poco, se ponen la piel del león, según reveló Julio. Fue hace años, en ese momento el delantero tolimense jugaba en la primera división de Bolivia con Oriente Petrolero y faltaron pocos detalles para que se diera su fichaje, pero, finalmente, terminó llegando a Atlético Bucaramanga.



“En la última época hubo un jugador que estuvo cerca de venir a Santa Fe, Dayro Moreno, antes de irse para el Bucaramanga, venía de Oriente Petrolero de Bolivia. Yo estuve hablando con él, desgraciadamente las cosas no se dieron”, contó.

En el caso de Arias, el lateral negoció con el cuadro cardenal cuando estaba saliendo de Europa al no tener minutos en el Atlético de Madrid, pero el tema económico no lo permitió y terminó llegando a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos con Cincinatti.