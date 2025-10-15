Ídolo de Santa Fe anunció que será técnico en el fútbol colombiano: "Feliz"

A través de sus redes sociales, uno de los mayores ídolos de Independiente Santa Fe confirmó noticia que, de inmediato, generó cientos de reacciones entre los hinchas del cuadro cardenal que se mostraron felices y emocionados de verlo algún día nuevamente en la institución.

Y es que, en Instagram, Omar Pérez confirmó su certificado con el cual podrá ser técnico en el fútbol profesional colombiano, que, si bien aún no tendrá equipo y empezará a formarse para lograr llegar a alguno, si se mostró feliz por la noticia.

“¡Por fin llegó! El título de técnico profesional. Seguimos preparándonos con un curso avanzado en la @academiaopdiez junto a mi gran equipo de trabajo, con las metas claras y la cabeza dura para poder hacerlo. Aportar al fútbol y dejar huella en los chicos”, fueron las palabras de la leyenda del cuadro cardenal, que recibió cientos de comentarios de hinchas pidiendo que se forme más y llegue a “salvar a Santa Fe”.

Omar Pérez lideró al equipo que ganó títulos desde el 2009 Foto: AFP

Pérez recibió la licencia pro por parte de la Universidad de Buenaventura, acompañado por la certificación y firma del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún.



El argentino estuvo casi 10 años vistiendo la camiseta de Independiente Santa Fe en donde disputó más de 200 partidos y logró varios títulos, entre esos, la mítica Copa Sudamericana que conquistó el conjunto capitalino en 2015 desde los once pasos frente a Huracán de Argentina, al igual que la Suruga Bank.

“Ay, Dios mío, verte de técnico en Santa Fe sería glorioso. Haznos ese sueño realidad ídolo”, “Que grande eres mi ídolooo, te mereces todo, te esperamos aún”; “Omar ojalá muy pronto estés al frente del Leon ,todos te apoyamos”; “Somos miles los que soñamos con verte dirigiendo a @santafe_oficial , haciendo historia como ya la hiciste, como los grandes, felicitaciones Omitar, sabes que te amamos”, son algunos comentarios hacia Omar Pérez por parte de hinchas, emocionados por la noticia.