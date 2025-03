Extécnico campeón con Santa Fe confesó su amor e ilusionó a hinchas, ¿habló con Méndez?

La crisis actual de Independiente Santa Fe abrió la puerta a múltiples especulaciones, y una de las más sonadas es el posible regreso de un técnico que dejó una huella imborrable enla institución.

¿Un ídolo volvería al banco cardenal?

La baraja de estrategas en carpeta para dirigir al equipo rojo de la capital es amplia, por lo menos para los hinchas. En las últimas horas, el técnico uruguayo Gerardo Pelusso, quien dejó letras doradas en la historia del equipo bogotano tras conquistar la Copa Sudamericana en 2015, confesó que sigue de cerca el desempeño del conjunto colombiano y que lamenta la complicada situación actual del plantel, lo que ha colocado su nombre en el radar de las directivas del club.

Según declaraciones recogidas por Ditu, la nueva plataforma de contenido digital de Caracol Televisión, Pelusso expresó su preocupación por la situación de Santa Fe, después de la eliminación en la Copa Libertadores y los recientes tropiezos en el torneo nacional, que llevaron a la salida de su colega uruguayo Pablo Peirano.

Yo sigo a Santa Fe, lo seguí la campaña pasada. Lamentablemente en el último partido, la final la perdieron por penaltis frente a Bucaramanga señaló Pelusso en Ditu.

El recuerdo del exitoso paso de Pelusso por el club capitalino sigue vivo entre los hinchas y la institución. Durante su tiempo al frente del equipo, el entrenador logró consolidar un estilo ganador y entregó uno de los momentos más gloriosos de la historia cardenal con el título continental. El uruguayo estuvo a cargo de 56 encuentros, con un balance de 25 victorias, 17 empates y solo 14 derrotas.

Gerardo Pelusso homenajeado por Santa Fe. Foto: Instagram @santafe_oficial.

Pelusso elogió el trabajo previo de Peirano y reflexionó sobre los retos

Además de hablar sobre su vínculo con Santa Fe, Pelusso dedicó palabras al desempeño de Peirano, quien fue destituido recientemente tras resultados adversos.

En Ditu, Pelusso reconoció que su compatriota asumió el equipo en un momento delicado y, pese a los avances logrados, no pudo revertir completamente el rumbo. “Cuando recibió a Santa Fe era un equipo sin brújula, venían mal, superaron esas cosas y lograron encausarlo. Vi que contaban con una respuesta de la gente”, comentó el exentrenador de Santa Fe.

Sin embargo, Pelusso destacó que el trabajo técnico muchas veces no se traduce en éxitos inmediatos si no hay respaldo total de los resultados. Al respecto, añadió: “Son cuestiones que a veces no las entiende nadie. En el último partido en Copa erraron penaltis, así que es imposible saber qué pasó”, según lo citado por Ditu. Esta afirmación refleja tanto la dificultad de ejercer el papel de técnico como las injusticias que puede traer el fútbol basado en resultados.

Una relación marcada por éxitos y aprecio mutuo

La posibilidad de que Pelusso regresara al banco técnico de Santa Fe parece no ser una idea descabellada, dadas las recientes declaraciones del entrenador, quien reiteró su afinidad con el club. Según Ditu, el uruguayo dejó entrever su interés en el equipo, resaltando su pasión por un club que le ofreció uno de los capítulos más significativos de su carrera. En este sentido, las directivas del conjunto ‘cardenal’, encabezadas por Eduardo Méndez, podrían considerar esta opción para tratar de recuperar la gloria perdida.

La relación de Pelusso con Santa Fe sigue siendo objeto de elogios y nostalgia. Cabe recordar que el técnico asumió su primer reto en el fútbol colombiano justo en la segunda mitad de 2015 y logró adueñarse rápidamente de los corazones de los aficionados tras aquel histórico logro internacional. El título de la Copa Sudamericana se conserva como un hito inigualable en la historia del club y el entrenador.

Fuentes cercanas al club le dijeron a Blu Radio que la institución mantiene una cordial relación con los técnicos campeones y que constantemente hablan con ellos.

Un camino complicado para buscar técnico

Mientras tanto, Santa Fe sigue trabajando interinamente con Francisco López y Robinson ‘Rufai’ Zapata, encargados de liderar parcialmente el equipo. Sin embargo, según informa Ditu, las directivas han tenido dificultades para encontrar un estratega definitivo, recibiendo negativas de algunos candidatos considerados para el cargo. En un contexto en el que las apuestas para salvar la temporada parecen limitadas, el regreso de Pelusso podría ser interpretado como una inyección de confianza para un plantel que necesita redefinir su identidad futbolística.

¿Pelusso habló con Eduardo Méndez?

Aunque no hay un acercamiento formal entre Pelusso y el club, algunos aficionados ya alimentan la idea del retorno del entrenador campeón. No obstante, todo dependerá del avance de las negociaciones y las decisiones que tome el presidente Méndez. Por un lado, el club necesita un líder con experiencia y autoridad para dirigir en medio de la crisis; por el otro, Pelusso ha dejado claras sus intenciones de permanecer atento a Santa Fe y expresó su cariño inquebrantable al equipo.

Independientemente de lo que suceda, las declaraciones de Pelusso han encendido el debate entre seguidores y directivos sobre quién debería liderar al conjunto bogotano en el futuro próximo. Por ahora, queda esperar si las declaraciones del estratega abren las puertas para su regreso o si Santa Fe decide tomar un rumbo distinto con otro perfil técnico.