Falcao no descarta su llegada a Millonarios: "Es el equipo de mi corazón"

Luego de terminar su etapa con el Rayo Vallecano en España, Radamel Falcao García aseguró que "aún tiene mucho que dar" y espera que su próximo destino sea un lugar donde pueda contar con continuidad y entre sus opciones mencionó la posibilidad de llegar al fútbol colombiano.

“Obviamente sé que no puedes garantizar eso porque sé que se gana en la semana entrenando, pero estoy buscando tener continuidad, jugar y disfrutar es lo que buscamos todos en esta etapa de la carrera y soy consciente que no son muchos los años que me quedan”, dijo el futbolista.

Y es que el goleador de la Selección Colombia volvió a referirse a la posibilidad de vestir la camiseta de Millonarios durante un evento este martes, 4 de junio, en Bogotá, según reveló Gol Caracol. Esto porque el samario renovó su contrato con la ropa deportiva Nike.

Falcao entrenando con el Rayo Vallecano Foto: AFP

Ante el deseo de los hinchas albiazules por verlo en El Campín, Falcao aseguró que “depende muchas cosas”, pero estaría encantado de llegar al club azul. Según él, “está convencido” de hacer cosas grandes en Colombia viendo lo que han logrado Rodallega o Bacca, a quienes puso de ejemplo que, pese a la edad, siguen siendo figuras.

"Todos acá saben que Millonarios es el equipo de mi corazón, es el equipo de mi niñez, pero son temas complejos. Con el doctor Serpa hemos tenido conversaciones, seguramente muy pronto podemos hablar, depende de las intenciones que tenga él", aseguró.

El futbolista mencionó que tiene el apoyo de su familia para seguir compitiendo y aguantó todo en España para seguir con minutos. Pero ahora espera jugar cada fin de semana, pues “tiene hambre” de seguir cosechando triunfos en su carrera profesional.

“Ojalá en un año que termine el vínculo con el Rayo Vallecano podamos volver a hablar y hacer realidad ese sueño. Me dijo que estaba a disposición de colaborar. Creo que todo en muy buenos términos", dijo Serpa, en 2023, a Blu Radio. Una historia que se podría reactivar en este verano.