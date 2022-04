Fecha 17 de la liga colombiana: Tolima volvió al liderato y La Equidad se metió al grupo de los ocho

El regreso de Deportes Tolima al liderato tras ocho fechas y el ingreso La Equidad al grupo de los 8 clasificados es lo más destacado que, deportivamente hablando, dejó la jornada 17 de la Liga Betplay , a falta del compromiso entre Pasto y Patriotas que poco alterará la clasificación.

Mientras el conjunto 'pijao' asumió de nuevo la punta de la clasificación gracias, además del empate (0-0) entre Nacional y Once Caldas, a su triunfo en Barrancabermeja pese a que no llevó el equipo titular, La Equidad se metió al grupo de clasificados luego de vencer, como visitante (0-2), a un Cortuluá que ajustó siete partidos en línea con derrota y que no suma desde su empate (1-1) ante Envigado.

Por otra parte, el único que se mantuvo firme en su puesto entre los clasificados fue Independiente Medellín, que sigue cuarto con 30 puntos luego de ratificar su clasificación con el trabajado triunfo (2-3) que logró en casa del Bucaramanga, el más afectado de la jornada, pues con su derrota ante el 'poderoso' salió, al menos de manera parcial, de los clasificados.

Una de las sorpresas de la jornada, que tuvo tres jugadores expulsados, pasó sin duda por la victoria de Águilas Doradas en su visita (0-1) al Deportivo Cali, más allá de la mala campaña que viene realizando el equipo 'azucarero' por lo menos en el torneo local, donde el equipo 'verdiblanco' del Valle es penúltimo, superando únicamente, por cuatro puntos, a un Unión Magdalena que, a propósito, lo más seguro es que se quede con un punto menos -el que estaba sumando ante Junior- debido a los actos de violencia presentados en el estadio Sierra Nevada.

Lo importante es que, tras 17 jornadas, son cuatro los equipos que ya tienen asegurada su clasificación: Tolima, Millonarios, Nacional e Independiente Medellín, mientras que el Envigado y Junior están cerca también de lograrlo.

Así, entonces, quedarían dos cupos para que se disputen, en las tres jornadas restantes de la fase regular, equipos como La Equidad, Once Caldas, Bucaramanga, Alianza Petrolera y Santa Fe, y ya con menores opciones, entre otras cosas por la diferencia de gol, clubes como Jaguares, Águilas Doradas y América de Cali.

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras 17 fechas?

Tabla de posiciones tras 17 fecha -un partido pendiente- de la Liga Betplay. Foto: Captura de pantalla Google.