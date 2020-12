Fin a la era con el ‘tiburón’: Teófilo Gutiérrez anuncia su salida del Junior de Barranquilla

Este jueves se conoció la noticia de que el jugador Teófilo Gutiérrez dejará de militar con el Junior de Barranquilla. Según contó el periodista Fabio Poveda, Teo estaría negociando su salida del conjunto ‘tiburón’.

“Mi etapa en Junior ahora mismo está terminada, no hemos llegado a un acuerdo con los directivos y me duele, pero esto es fútbol y esperemos llegar a un acuerdo en las próximas horas”, contó en entrevista para el programa Deporte Espectacular .

El colombiano añadió que está agradecido con la hinchada juniorista, pues siempre le mostraron su apoyo.

“Agradecerle a todos los hinchas del Junior, a mi familia y a todos los niños lindos que siempre me han enviado mensajes y, a donde voy constantemente me dicen que juego un fútbol elegante, eso me pone feliz”.

Sin embargo, Teo no descartó volver al equipo barranquillero, pues aseguró que siempre ha sido prioridad para él.

“Mi primera opción siempre ha sido Junior, pero de pronto ellos quieren algo mejor para la afición y esperemos que le den esa alegría”, aseveró.

Publicidad

También se refirió a Julio Comesaña y dijo que “todo lo que dejó fue muy importante, su filosofía y, además, es buen entrenador”.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: