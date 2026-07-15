Franco Armani llegó a Medellín para su regreso a Nacional: detalles del contrato

Finalmente, este 15 de julio llegó a Medellín el portero argentino Franco Armani para finiquitar su regreso a Atlético Nacional tras 8 años en River Plate, club del cual se despidió en condición de leyenda y con múltiples títulos en su espalda, tanto nacionales e internacionales.

En el aeropuerto de Rionegro, Antioquia, el argentino fue recibido por miembros de la delegación de Atlético Nacional. Incluyendo a Víctor Marulanda, para acompañarlo en su regreso, además de un grupo de periodistas que estuvieron cerca de él en sus primeros minutos de vuelta en territorio colombiano.

“Fue una decisión para seguir compitiendo, jugando. Nunca esperé que llegara esta posibilidad, no lo tenía en mis planes. Se comunicó Atlético Nacional y, cuando pasan estas cosas, te mueven el piso y te ponen a pensar. Lo tomé más para mi último año de carrera, terminar de la mejor manera”, dijo en su salida de River sobre esta nueva etapa profesional.

Franco Armani // Foto: AFP

De acuerdo con el periodista Juan David Londoño, inicialmente, el contrato solo sería de un año con la oportunidad de extenderse uno más. En ese tiempo, Franco Armani espera volver a conquistar títulos con el verdolaga y así convertirse en el futbolista con más títulos de la institución en toda su historia.



El golero llegó a Medellín en 2010 desde Deportivo Merlo, pero sumó poco hasta que, en 2012, empezó a tener minutos bajo el mando de Juan Carlos Osorio y en 2013 se había hecho la titularidad del equipo, en donde estuvo hasta 2017 para disputar un total de 249 partidos y con 208 goles recibidos con la camiseta verdolaga.

Se espera que en esta misma semana sea oficializado su regreso al club para que, nuevamente, vuelva a entrar con la camiseta verdolaga, esta vez bajo el mando de Lucas González para retomar la senda del triunfo en la institución.