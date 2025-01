Freddy Guarín, el embajador de la salud mental en el deporte que quiere volver al fútbol

Freddy Guarín ha sido nombrado embajador de la Salud Mental en el Deporte por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos , convirtiéndose en una figura destacada en la lucha contra el estigma asociado a las adicciones.

En entrevista con Blog Deportivo, Guarín compartió su emocionante viaje hacia la soberanía personal y la reconexión con su familia. Asimismo, afirmó que sí sueña con volver a jugar fútbol de manera profesional si se da una posibilidad.

"El fútbol me dio mucho, pero también me llevó a lugares oscuros", manifestó, refiriéndose a sus luchas pasadas con el alcohol.

A medida que revisa su carrera, destaca el doloroso proceso de enfrentarse a sus demonios internos.

"El inicio fue difícil; rendirme y aceptar mi realidad fue un reto monumental", declaró. Sin embargo, Guarín enfatiza la importancia de la esperanza.

Su experiencia ha sido enriquecida por la conexión con personas que también han luchado con adicciones, como su mentor Norberto Peluffo. Guarín enfatiza que la recuperación es un proceso continuo, calificándolo como "Un contrato que se renueva cada 24 horas".

En la entrevista con Blog Deportivo también destacó su deseo de ayudar a otros jóvenes que enfrentan dificultades y más ahora, como embajador de la salud mental, busca inspirar a los demás a buscar ayuda y apoyo.



¿Freddy Guarín vuelve al profesionalismo?

Aunque han pasado cuatro años desde que jugó su último partido como profesional, Guarín, de 38 años, reveló que hay la posibilidad de volver al profesionalismo de la mano de Alianza de Valledupar.

Contó que el presidente de este equipo le abrió las puertas y solo debe ponerse a punto físicamente para volver a demostrar su talento en la cancha.

"Yo me levanto todos los días y me dan muchas ganas de volver. Hay una posibilidad, una puerta abierta que me la abrió el doctor Carlos Ferreira, me puso el equipo a disposición si quiero jugar. Ya me puse un profesor de fútbol para entrenar. Mis hijos también me están diciendo que vuelva a jugar", expresó con felicidad.

Las próximas semanas serán determinantes para definir si el volante puede volver a "ponerse los cortos".