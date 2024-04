Fredy Montero: "Desde el primer día llegué a ayudar al Cali"

El delantero Fredy Montero habló en Blog Deportivo sobre su regreso al Deportivo Cali luego de estar varios años en el exterior. A sus 36 años el atacante ya marcó con el conjunto azucarero y espera seguir aportando en la cancha para que el equipo se aleje de los malos resultados, así como del fantasma del descenso.

"No tenía ninguna duda que con mis condiciones podría ayudar al club en esta instancia tan definitiva e importante para el futuro", dijo en Blu Radio.

En los cuatro partidos que ha disputado, Fredy Montero ha celebrado en tres ocasiones: Envigado, Jaguares y Bucaramanga. Por eso, resaltó que la fe y la convicción de su talento ha sido fundamental en este proceso para ayudar al equipo a sumar la mayor cantidad de puntos posibles en la liga, así ya no alcancen a clasificar a los cuadrangulares.

"Me llena de orgullo, porque no cualquier jugador va a responder a este llamado. Tengo la fe y la convicción de que todos los deseos son muy positivos y en realidad quiero ayudar a la institución. No tengo ninguna duda que desde el primer día que llegué quería ayudar dentro y fuera de la cancha", añadió Montero.



Condición física

Luego de su paso por la MLS en Estados Unidos, Montero pudo regresar al país. Su último partido había sido en noviembre, pero seguía preparándose físicamente con sesiones de trabajo especializadas, por lo que pudo adaptarse rápidamente en el Cali.

Siempre me ha gustado ser muy técnico. Hacer goles de uno o dos toques, tratar de tomarme mi tiempo a la hora de definir, no ponerme nervioso añadió Montero.

Actualmente el Deportivo Cali está en la posición 14 con 20 unidades y su último partido en la liga será el domingo contra el Junior de Barranquilla en Palmaseca. Montero manifestó que espera que el actual cuerpo técnico siga en el banquillo, pues han realizado un buen trabajo en un momento difícil luego de la salida de Jaime de la Pava.